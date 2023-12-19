Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье

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В подмосковном Волоколамске мужчина убил нового парня своей бывшей девушки, а потом вместе с ней избавился от трупа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На утро труп обнаружили соседи и вызвали полицию. Сотрудники быстро вышли на след подозреваемых. Сейчас девушку обвиняют в укрывательстве преступления, а мужчину – в убийстве.
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