Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье

Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье

19 декабря 2023, 18:42
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

В подмосковном Волоколамске мужчина убил нового парня своей бывшей девушки, а потом вместе с ней избавился от трупа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Согласно сообщению, 34-летний молдованин, находясь в алкогольном опьянении, пришел в гости к бывшей девушке. Там он застал уже нового бойфренда. Он до смерти избил молодого человека. А вот избавляться от труба бывшие возлюбленные отправились вместе. На садовой тачке они вывезли тело и бросили его на крыльце дома на соседней улице. После чего девушка вернулась домой и принялась отмывать следы крови.

На утро труп обнаружили соседи и вызвали полицию. Сотрудники быстро вышли на след подозреваемых. Сейчас девушку обвиняют в укрывательстве преступления, а мужчину – в убийстве.

Читайте также:

В Петербурге дворник погиб из-за упавших на голову с крыши сосулек

Житель Бурятии заживо сжег троих человек, включая свою мать

В Москве одиннадцатиклассник расстрелял азербайджанца, оскорбившего его мать
#дворник
#труп
#мать
#соседи
#человек
#сотрудники
#дома
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Авиатор Шаповалов осудил запрет Норвегии на посадку лайнеру РФ с умирающим
19 декабря 2023, 18:52

Фото: istockphoto.com/Takosan

Авиатор Дмитрий Шаповалов назвал бесчеловечным запрет Норвегии на посадку российского лайнера с умирающим человеком на борту.
Он подчеркнул, что норвежцы должны были дать разрешение на посадку в такой экстренной ситуации несмотря на политические установки из-за угрозы жизни человека.

«На борту был умирающий человек, в Норвегии об этом знали, но запретили сажать самолёт. За такое поведение их казнить надо. На кону была человеческая жизнь. Это весомое основание. <…> Какие здесь могут быть еще правила? Когда на кону стоит человеческая жизнь, надо думать прежде всего об этом. Они говорят о какой-то демократии, а на деле совершают такие бесчеловечные поступки», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Шаповалов.

Читайте также:

SHOT: Самолёт из России с умирающим пассажиром на борту не смог сесть в Норвегии

Российском самолёту разрешили пролететь через Норвегию из-за ЧП на борту

Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило «No Russia»
#чп
#жизнь
#правила
#человек
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Создателя Mr. Freeman обвинили в дискредитации ВС РФ
Создателя Mr. Freeman Мунтяна уличили в дискредитации ВС РФ
19 декабря 2023, 18:44

Фото: iStock/Zolnierek

Создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна обвинили в дискредитации ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказали в Хорошёвском суде Москвы, где зарегистрировали соответствующий протокол.
Отмечается, что в отношении Мунтяна зарегистрирован протокол, однако дата рассмотрения дела ещё не назначена.

Мужчине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.

Mr. Freeman – один из первых веб-сериалов в России, который выходил на YouTube и ряде других площадок с 2009 года. Проект имел огромный успех. В настоящее время YouTube-канал Мунтяна продолжает пополняться новыми мультфильмами, но крайне редко и не с регулярной частотой.

Читайте также:

Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ

СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина**

МВД объявило в розыск журналиста Камалягина*

*признаны Минюстом РФ иноагентами
**признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом
#штраф
#суд
#обвинение
#мультипликация
#youtube
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии главбух украла несколько миллионов, начисляя их себе в виде зарплаты
В Башкирии главбуха обвинили в краже 18 млн рублей через выплату зарплаты
19 декабря 2023, 18:05

Фото: iStock/blinow61

Главный бухгалтер отдела полиции в Башкирии подозревается в краже 18 миллионов рублей, которые она могла начислять себе в виде зарплаты. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что женщина могла прибавлять дополнительную крупную сумму к своему окладу, после чего подписывала расчёт электронным ключом начальника отдела. Украденные хитрым способом 18 миллионов женщина потратила на погашение кредитов, покупку новой квартиры и автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире бухгалтера. На её имущество наложен арест до выяснения обстоятельств инцидента.

Читайте также:

Дело о краже завели на школьницу, ранее задержанную за убийство пенсионерки

В Красноярске следователь застала за кражей фигурантку дела, которое расследует

Российских бизнесменов арестовали за хищение денег у Минпромторга
#кража
#зарплата
#башкирия
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД: Многодетная семья сбежала из Германии в Россию
19 декабря 2023, 17:39

Фото: iStock/Iryna Imago

Многодетной семье, сбежавшей из Германии, предоставили временное убежище в Калужской области, об этом сообщает «МВД Медиа».
«Многодетная семья Хардер – отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние – прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ», - цитирует интернет-портал официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В настоящий момент немецкая семья располагает временным разрешением на нахождение на территории Российской Федерации, однако, по словам матери шестерых детей Анны, после Нового года они планируют начать процедуру получения российского гражданства.

Читайте также:

МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины

В Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана

В Петербурге задержали двух подростков, запенивших двери в квартиры военкоров
#мвд
#семья
#многодетная семья
#фрг
#рф
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кирове мужчина с ножом пытался похитить ребёнка
19 декабря 2023, 17:31

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Кирове очевидцам удалось мужчину, который ходил по улице с ножом и, по некоторым данным, собирался похитить ребёнка.
Портал Gorod Kirov пишет, что ЧП случилось во дворах жилых домов микрорайона Коминтерн. Мужчина с ножом подбежал к ребёнку, который играл вместе с другими детьми на детской площадке.

Мужчина схватил мальчика и, по словам соседей, испугавшись окрика с балкона, сбежал и отпустил ребёнка.

«Мне позвонила испугавшаяся дочь. И я сразу вызвала полицию»,-говорит очевидица.
Задержанный заявил, что дети кидали в окна снежки. НО никаких следов и доказательств этого не нашлось. По словам детей, ничего в окна не кидали.

Полицейские мужчину задерживать не стали. По словам местных жителей, агрессивный сосед постоянно разгуливает с ножом.

Читайте также:

Грузчик магазина в Орехово-Зуеве устроил дебош на рабочем месте

В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина

В Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми
#нож
#мужчина
#новости
#происшествие
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волоколамске девушка помогла бывшему спрятать труп парня, которого он убил
19 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В подмосковном Волоколамск мужчина из ревности убил нового парня бывшей возлюбленной, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, на днях 34-летний мужчина внезапно заявился в гости к своей бывшей девушке, где она находилась с новым молодым человеком. Находясь в нетрезвом состоянии и заревновав бывшую, он до смерти избил её парня.

Вместе они решили избавиться от тела. Погрузили его на садовую тачку и оттащили на крыльцо дома, расположенного на соседней улице. После девушка вернулась домой и отмыла следы крови.

Однако, на следующий день труп обнаружили, а подозреваемых задержали.

Теперь девушке грозит срок за укрывательство убийство, а её бывшему за убийство.

Читайте также:

В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина

Убитого украинского депутата Илью Киву посмертно вызвали в суд

Грузчик магазина в Орехово-Зуеве устроил дебош на рабочем месте
#убийство
#труп
#девушка
#подмосковье
#волоколамск
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Грузчик магазина в Орехово-Зуеве устроил дебош на рабочем месте
19 декабря 2023, 17:19

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

В Орехово-Зуеве сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали грузчика магазина, устроившего дебош прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Росгвардейцы прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин на улице Бабушкина. Директор магазина рассказала, что один из сотрудников пришёл на работу пьяным. На просьбу покинуть рабочее место он отреагировал неадекватно: вышел в торговый зал, нецензурно обругал покупателей, начал крушить стеллажи и попытался вывести из строя кассовое оборудование», – говорится в сообщении.
В итоге росгвардейцы задержали 39-летнего дебошира и доставили в отдел полиции для разбирательства. Позже выяснилось, что ранее мужчина был ранее судим за угон автомобиля.

По факту ЧП проводится проверка.

Читайте также:

Росгвардейцы задержали пьяного, гулявшего по Серпухову с мачете

Подмосковные спасатели помогли шестерым пострадавшим в аварии в Шаховской

В Воронеже девочка проглотила иголку, развешивая гирлянды
#росгвардия
#безопасность
#орехово-зуево
#магазин
#дебошир
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина
19 декабря 2023, 17:14

Фото: iStock/trikolor

В пробке в центре Москвы вспыхнул автомобиль известного кинооператора и режиссёра Игоря Гринякина, об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По информации СМИ, инцидент произошёл 18 декабря около шести часов вечера в пробке на Садовом кольце.

Незадолго до пожара, Гринякин высадил из машины пятерых дочерей. Все вместе они собирались на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате.

На помощь к режиссёру пришли водители, стоявшие в пробке вместе с нми. Пожар удалось потушить с помощью четырёх огнетушителей.

Выяснилось, что в автомобиле загорелась проводка. Пламя охватило практически весь салон, однако, Гринякину удалось вовремя выбраться из машины, он не пострадал.

Читайте также:

В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колёса иномарки

В Башкирии в столкновении школьного автобуса с грузовиком пострадали шесть детей

В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли женщина и двое детей — МВД
#пожар
#водители
#инцидент
#машины
#москва
#режиссёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работники Мособлпожспаса достали водителей из разбитых машин после лобового столкновения
19 декабря 2023, 16:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса извлекли из столкнувшихся лоб в лоб разбитых машин двух пострадавших, сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в посёлке Пионерский Наро-Фоминского городского округа.
На участке автодороги вечером совершили лобовое столкновение легковые автомобили Ford Focus и Mitsubishi Lancer. От сильного удара у обеих машин смяло часть кузова, и водителей зажало внутри передними панелями приборов.
Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы стабилизировали повреждённые автомобили и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание.
«Медики предварительно оказали мужчинам необходимую помощь. Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пожарные деблокировали их из легковушек», – рассказал начальник пожарно-спасательной части Иван Островский.
По его словам, позже участников аварии с травмами доставили в больницу.

Читайте также:

Подмосковные спасатели извлекли мужчину из иномарки, которая врезалась в мачту освещения

Спасатели Мособлпожспаса провели рейды на подмосковных горках

Спасатели помогли пенсионерке, пролежавшей три дня на полу в своей квартире
#мособлпожспас
#спасатели
#безопасность
#дтп
#авария
#водители
#автомобили
#трасса
#наро-фоминск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф