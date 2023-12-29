Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Женщина нашла тела мужа и ребенка со следами инъекций в Севастополе

Женщина нашла тела мужа и ребенка со следами инъекций в Севастополе

В Севастополе нашли тела мужчины и его 12-летней дочери со следами от инъекций
29 декабря 2023, 17:43
Фото: iStock/Goami

Фото: iStock/Goami

Женщина обнаружила тела мужа и 12-летней дочери в доме в ТСН «Горный» в Севастополе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что по результатам медицинской экспертизы, были зафиксированы следы от инъекций в локтевых областях обеих рук погибших. По информации источника, тела нашли вечером в среду, 27 декабря.

Отмечается, что трупы направили в морг для установления истинной причины смерти. В моменте первичной проверки медики не обнаружили иных следов насильственной смерти.


Ранее сообщалось, что в Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью в 800 миллионов рублей.

Читайте также:

Уголовное дело возбудили по факту покушения на «яичного бизнесмена» Ширяева

ФТС: В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 миллионов рублей

SHOT: В Москве полиция задержала Вандама с наркотиками
#полиция
#дело
#проверки
#уголовное дело
#медики
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На горно-обогатительном комбинате «Ураласбест» погиб 38-летний сотрудник
29 декабря 2023, 17:47

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

На горно-обогатительном предприятии «Ураласбест», расположенном в Свердловской области, произошёл несчастный случай. В результате погиб 38-летний слесарь по ремонту оборудования.
По предварительной информации, трагедия произошла когда мужчина чистил бункер для отходов. Прокурор Асбеста Владимир Худолеев в составе специальной комиссии выехал на место происшествия. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку ситуации в части соблюдения на предприятии требований федерального законодательства при выполнении работ.

Руководство ПАО «Ураласбест» выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего работника. На предприятии в свою очередь также будет создана экспертная комиссия для установления всех причин и обстоятельств происшедшего.

Читайте также:

Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из зажатого грузовика

Меньше резких движений: Автоэксперт назвал три правила, которые спасут водителя зимой

Россиянин выжил после взрыва гранаты и удара током в 6 тысяч вольт
#трагедия
#мужчина
#соболезнования
#происшествия
#сотрудники
#комиссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве школьники решили попробовать наркотики и попали в больницу
29 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/DedMityay

В Москве двое 16-летних школьников решили попробовать наркотики вместо уроков и угодили в больницу, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл с подростками, которые учатся в школе на Средней Калитниковской улице.

На перемене 16-летний парень подошёл к своей однокласснице и предложил ей попробовать барбитурат. Школьница согласилась, после чего оба подростка были госпитализированы в больницу.

В медицинской учреждении у подростков диагностировали «употребление психоактивных веществ».

В настоящий момент в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, а парня поставили на учёт в министерство внутренних дел.

Читайте также:

ФТС: В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 миллионов рублей

SHOT: В Москве полиция задержала Вандама с наркотиками

В Севастополе нашли тела мужчины и его 12-летней дочери со следами от инъекций
#школьница
#наркотики
#москва
#госпитализация
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФТС: В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 миллионов рублей
29 декабря 2023, 17:27

Фото: iStock/akiyoko

В Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью в 800 миллионов рублей, об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», — прокомментировали ситуацию в ФТС.

Отмечается, что наркотики на территорию России пытались ввезти граждане Сербии. С собой они везли два прибывших из Латвии тягача, в которых и находились наркотические вещества.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, совершенное группой лиц.

Читайте также:

SHOT: В Москве полиция задержала Вандама с наркотиками

Под Солнечногорском полицейские задержали курьеров со 100 килограммами наркотиков

В Москве изъяли более 600 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей
#наркотики
#уголовное сербия
#латвия
#таможня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Защита обжаловала 12-летний приговор бывшего министра Абызова
29 декабря 2023, 16:15

Фото: iStock/Zolnierek

Защита обжаловала приговор бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.
Напомним, 21 декабря Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении 4 миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества.

Помимо этого, Абызов был лишён ордена Дружбы, ему также запретили занимать управляющие должности в течении трёх лет после выхода из мест лишения свободы. ​К тому же, бывшего министра обязали выплатить 80 миллионов рублей штрафа.

29 декабря стало известно, что представители защиты Абызова обжаловали его обвинительный приговор. При этом, как сообщили в пресс-службе суда, в настоящий момент приговор обжаловали ещё не все защитники.

Читайте также:

Украинца осудят за попытку подрыва машины начальника отдела полиции в Мелитополе

Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки в Кашире на 2 месяца

Хинштейн: В Москве обвинили мужчину, защитившему пенсионера от мигрантов
#приговор
#суд
#москва
#министр
#кража
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодого певца Alex Khan обнаружили убитым в Якутске
29 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/simpson33

Молодого певца и актера Alex Khan (настоящее имя Александр Васильев) обнаружили убитым в Якутске, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Тело (Александра) Васильева (известен под псевдонимом Alex Khan) обнаружили в квартире на улице Петра Алексеева. Его зарезали. Предварительно, подозреваемый — отец одного из его друзей», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

По информации регионального Следственного комитета, тело 27-летнего артиста обнаружили с колото-резаными ранениями в области груди.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, назначены все необходимы экспертизы, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Читайте также:

Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки в Кашире на 2 месяца

В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве 16-летнего парня в общежитии

На Урале инвалид напал на родителей с ножом: убил отца, мать в реанимации
#уголовное следователи
#якутия
#убийство
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гражданин Украины предстанет перед российским судом за подготовку теракта в Запорожье
Украинца осудят за попытку подрыва машины начальника отдела полиции в Мелитополе
29 декабря 2023, 15:48

Фото: istock / Zolnierek

Прокуратура Запорожской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении украинца, который планировал подорвать машину начальника отделения полиции в Мелитополе. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на Генпрокуратуру РФ.

По данным следствия, гражданин Украины Вадим Цуркан сговорился с работником Главного управления разведки Минобороны Украины для совершения диверсионно-террористических актов в Запорожской области. Украинец обучился минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ и в ноябре приехал в Мелитополь. Там он поулчил компоненты самодельного взрывного устройства.

Мужчине выдвинуты обвинения по статьям об участии в террористическом сообществе, приготовлении к совершению теракта, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что на Украине пограничники достали из камышей мужчину, пытавшегося пересечь границу. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Читайте также:

Е1: В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли тело мужчины в одних трусах

В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек

На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера

#суд
#прокуратура
#всу
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Минздрава Башкирии попал в смертельное ДТП, есть погибшие
29 декабря 2023, 15:44

Фото: iStock/gorodenkoff

В массовой аварии на трассе в Караидельском районе пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Чиновник госпитализирован в местную больницу. По информации портала, Рахматуллин ехал на служебном автомобиле на пассажирском сидении.

ДТП произошло на 66 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка. Два человека погибли. На место происшествия прибыли экстренные службы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящее время не известно кто из водителей стал виновником аварии.

По предварительным данным, у главы ведомства черепно-мозговая травма и перелом ключицы.

Прежде сообщалось, что в Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе.

Читайте также:

В ДТП с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок

В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек

На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера
#дтп
#дороги
#травма
#аварии
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ростове-на-Дону прокурора арестовали за избиение росгвардейца
Ростовского прокурора отправили под домашний арест после избиения росгвардейца
29 декабря 2023, 15:36

Фото: istock / Yingko

Суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест на 2 месяца прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, который подозревается в избиении офицера Росгвардии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов.

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по 23.02.2024 включительно», — сказано в сообщении.
До этого стало известно, что 22 декабря, подозреваемый избил росгвардейца. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, несколько переломов и ушибов.

Отмечается, что Ахметова уволили из прокуратуры.

Ранее сообщалось, что главу предприятия по производству антиковидной вакцины «Конвасэл» арестовали. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Е1: В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли тело мужчины в одних трусах

В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек

На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера

#суд
#арест
#ук
#пострадавший
#рф
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДТП с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок
29 декабря 2023, 15:26

Фото: iStock/Motortion

В результате столкновения легковушки с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник из медицинской сферы.
По информации СМИ, трагедия произошла на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Каргапольском округе.

Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с лесовозом. При каких обстоятельствах произошла авария — в настоящий момент устанавливается.

«Водитель легкового автомобиля в возрасте сорока лет и ребенок пяти лет погибли», — сообщил источник издания.

Дополнительных деталей происшествия не приводится.

Напомним, 28 декабря в Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в магазин «Пятёрочка».

Читайте также:

В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»

На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера

В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек
#авария
#автомобиль
#водитель
#екатеринбург
#смерть
#ребёнок
#курганская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф