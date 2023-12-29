Женщина нашла тела мужа и ребенка со следами инъекций в Севастополе

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Женщина обнаружила тела мужа и 12-летней дочери в доме в ТСН «Горный» в Севастополе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что по результатам медицинской экспертизы, были зафиксированы следы от инъекций в локтевых областях обеих рук погибших. По информации источника, тела нашли вечером в среду, 27 декабря.
Отмечается, что трупы направили в морг для установления истинной причины смерти. В моменте первичной проверки медики не обнаружили иных следов насильственной смерти.
Ранее сообщалось, что в Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью в 800 миллионов рублей.
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Отмечается, что трупы направили в морг для установления истинной причины смерти. В моменте первичной проверки медики не обнаружили иных следов насильственной смерти.
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Екатерина Коршунова