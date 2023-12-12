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«Страшновато, на самом деле»: Очевидцы рассказали о пожаре на фабрике в Ивантеевке

12 декабря 2023, 22:55
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

В подмосковном городе Ивантеевка во вторник, 12 декабря, вечером случился пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Возгорание произошло на территории хлопкопрядильной фабрики по адресу улица Заречная, дом 1. Причины возгорания устанавливаются, информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

О том, как начинался пожар, рассказали очевидцы инцидента.


«Я работаю в здании напротив — до очага возгорания метров 100-150. Услышал сильный хлопок. Выглянув в окно, увидел пламя. Только собрался вызывать пожарных, как услышал сирену — на территорию завода въехал первый расчёт. Потом я сбился со счёта пожарных машин», — поделился с корреспондентом житель города Дмитрий.
Уточняется, что напротив загоревшейся фабрики расположена бензозаправка, работников которой встревожило ЧП. Вадим Логинов рассказал, что слышал хлопок, после чего увидел огромное количество пожарных машин. Самого огня с заправки было не видно.

«Страшновато, на самом деле», — признался мужчина.

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#работники
#информация
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Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в секторе Газе
WSJ: Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в секторе Газе
13 декабря 2023, 00:37

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Израильские военные закачивают в систему подземных туннелей сектора Газа морскую воду. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди официальных лиц США.
Военные Израиля считают, что боевики ХАМАС активно используют сеть из туннелей в секторе Газа. По информации WSJ, операция, направленная на разрушении инфраструктуры палестинского движения, может продлиться до нескольких недель.

Министр обороны Израиля в понедельник, 11 декабря, заявил, что северная часть сектора Газа находится на «переломном этапе», а оплоты ХАМАС — «на грани краха».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#военные
#армия
#хамас
#сектор газа
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На борьбу с крупным пожаром в Ивантеевке мобилизованы 24 единицы техники — МЧС
12 декабря 2023, 22:55

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Масштабный пожар вспыхнул во вторник, 12 декабря, на складе в подмосковном городе Ивантеевка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
В борьбе с огнём задействованы 60 спасателей и 24 единицы техники. Отмечается, что возгорание произошло на улице Заречной, площадь пожара составила почти 3000 квадратов.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС РФ ликвидируют крупный пожар. Огонь охватил 2800 квадратных метров помещения, обрушилась кровля», — проинформировали в МЧС.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

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#подмосковье
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#пожар
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#работники
#рф
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МЧС: На фабрике в Ивантеевки произошёл пожар на 2800 кв. м
12 декабря 2023, 22:54

Фото: пресс-служба МЧС по Московской области

В подмосковной Ивантеевке на улице Заречная во вторник, 12 декабря, вечером вспыхнул пожар на территории фабрики.

«В 18:29 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение, что в городе Ивантеевка по адресу: улица Заречная, дом 1 на территории хлопкопрядильной фабрики загорелось отдельно стоящее строение площадью 40 на 70 метров», — сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Московской области, майор Александр Объедков.

Он добавил, что причины пожара в настоящее время устанавливаются.

О начала пожара также рассказал один из школьников Ивантеевки — четвероклассник Константин Смарьянаки, живущий неподалёку. Он прибежал на место происшествия, когда прочитал о возгорании в соцсети «ВКонтакте».

«Сразу прибежал сюда и из-за здания увидел полыхающий огонь. Огромнейший пожар! Теперь наши пожарные пытаются потушить этот огонь. Уверен, у них всё получится», — поделился мальчик с корреспондентом.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что для ликвидации последствий пожара были мобилизированы спасатели из городского округа Пушкинский и близлежащих округов. Площадь возгорания составила 2800 кв. м.

«На месте работают более 60 специалистов и 24 единицы техники. Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Информации о пострадавших не поступало», — проинформировали в  МЧС.


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Поезд, следовавший в Адлер, сбил двоих человек в Зеленограде
12 декабря 2023, 22:08

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

На станции Крюково в Зеленограде поезд, следовавший в Адлер, сбил двоих человек. Женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Уточняется, что инцидент произошел 12 декабря. Поезд следовавший по маршруту «Санкт-Петербург – Адлер» сбил двоих человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Женщина погибла на месте, мужчину экстренно госпитализировали с различными травмами. Информация о состоянии его здоровья не приводится. В настоящее время выясняется личность погибшей.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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В Москве раскрыта схема по торговле новорожденными детьми
RT: в Москве обнаружили чёрный рынок по торговле детьми
12 декабря 2023, 21:19

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В Москве раскрыта преступная схема по торговле новорождёнными детьми. Об этом сообщили в столичном управленим СК России.
«Схему раскрыли во время расследования дела Логиновой, матери 19 детей, большинство из которых были ей неродными», — передает RT сообщение ведомства.

Согласно сообщению, некие благотворительные фонды работали с девушками, которые хотели избавиться от своих детей. Причем фонды даже размещали таргетированную рекламу своих услуг в сети. Они приглашали беременных женщин в Москву и делали им липовые справки о наличии патологий, благодаря которым им позволяли сделать аборты на поздних сроках беременности.

На это женщины тратили все свои деньги, после чего и знакомили с деятельностью Натальи Патоки, которая содержала женский приют. Попав туда, с женщинами проводилась психологическая работа. Их убеждали рожать, после чего вместе с Юлией Логиновой Патока забирала оставленных новорожденных.

Таким образом, по предварительным подсчетам, минимум 13 детей были «приобретены» Юлией и Натальей по данной схеме.

Напомним, мать 15 детей из Люберец оказалась им не родной. Она не родила ни одного из них и не взяла из детского дома. К томцу же, документы всех несовершеннолетних - поддельные. 12 детей из 15 являются инвалидами.

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В Бразилии молния убила футболиста прямо во время матча
12 декабря 2023, 20:29

Фото: iStock/Jurkos

Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш погиб от удара молнии прямо во время матча. Ему был 21 год. Об этом сообщает Globo.
Несчастье случилось в Санту-Антониу-да-Платина. Шел дождь, и молния ударила во время матча регионального любительского кубка в штате Парана между клубами «Униау Жапиренсе» и «Унидос», попав в Гонсалвеша. Его экстренно доставили в отделение неотложной помощи, однако врачи не смогли спасти спортсмена. Пострадали еще шесть футболистов. Их также госпитализировали с различными ожогами тела.

Пятеро пострадавших до сих пор остаются в больнице под наблюдением врачей. Шестого перевезли в областную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Власти города выразили сожаление по поводу смерти футболиста, а также заявили, что всем пострадавшим будет обеспечен наилучший уход.

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Крупный пожар на территории хлопкопрядильной фабрики в Ивантеевке ликвидировали
12 декабря 2023, 20:17

Фото: Мособлпожспас

Открытое горение на складе в Подмосковье удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Ранее сообщалось, что на складе на территории хлопкопрядильной фабрики им. Лукина в Ивантеевке возник пожар. Его площадь составила 2,8 тыс кв м. Горело отдельно стоящее складское здание. Обрушилась его крыша.
 
В тушении участвовали 63 человека, было задействовано 24 единицы техники. 
 
По данным ТАСС, фабрику построили в 1928 году на основе купленного в Англии оборудования. До 1990-х годов она работала с хлопком из Средней Азии, а после распада СССР работать перестало. Сегодня территорию делят мелкие арендаторы.
 
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#подмосковье
#склад
#московская область
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На территории старинной хлопкопрядильной фабрики в Ивантеевке горит склад
12 декабря 2023, 20:04

Фото: Фотобанк МО

На складе на территории хлопкопрядильной фабрики им. Лукина в Ивантеевке возник пожар. Его площадь достигла 2,8 тыс кв м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Сообщение о пожаре на складе на территории фабрики на Заречной улице поступило в 18:29. Прибывшие первыми пожарно-спасательные подразделения установили, что горит отдельно стоящее складское здание. Обрушилась его крыша. Площадь пожара составляет 2,8 тыс кв метров», – сказали ТАСС в пресс-службе.
В тушении участвуют 63 человека, задействовано 24 единицы техники. По последней информации, возгорание удалось локализовать. 
 
По данным ТАСС, фабрика была построена в 1928 году на основе купленного в Англии оборудования. До 1990-х годов работала с хлопком из Средней Азии. После распада СССР предприятие работать перестало. Сейчас её территорию делят мелкие арендаторы.
 
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#склад
#фабрика
#подмосковье
#московская область
#мчс
#безопасность
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Более 300 ростовчан пострадали от опасного гололеда
В Ростове-на-Дону из-за гололеда в травмпункты обратились свыше 300 человек
12 декабря 2023, 19:19

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Свыше 300 человек, в том числе 71 ребенок, обратились за медицинской помощью в Ростове-на-Дону из-за гололеда, который продолжается в регионе вторые сутки. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.
Отмечается, что в медицинские учреждения обратилось 333 человека. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

На данный момент в больницах региона увеличено количество дежурных смен, а также привлечены дополнительные бригады скорой помощи. Как стало известно, из-за плохих погодных условий зарегистрированы массовые отключения электроэнергии.

Ранее врач-ортопед Алексей Викторов в в эфире «Радио 1» заявил, что при ходьбе в гололед ноги должны быть немного согнуты. Также необходимо обязательно следить за обувью. Подробности читайте в нашем материале.

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