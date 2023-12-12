«Страшновато, на самом деле»: Очевидцы рассказали о пожаре на фабрике в Ивантеевке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области
О том, как начинался пожар, рассказали очевидцы инцидента.
«Я работаю в здании напротив — до очага возгорания метров 100-150. Услышал сильный хлопок. Выглянув в окно, увидел пламя. Только собрался вызывать пожарных, как услышал сирену — на территорию завода въехал первый расчёт. Потом я сбился со счёта пожарных машин», — поделился с корреспондентом житель города Дмитрий.Уточняется, что напротив загоревшейся фабрики расположена бензозаправка, работников которой встревожило ЧП. Вадим Логинов рассказал, что слышал хлопок, после чего увидел огромное количество пожарных машин. Самого огня с заправки было не видно.
«Страшновато, на самом деле», — признался мужчина.
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