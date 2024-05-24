На Урале сестра солдата СВО вскрыла цинковый гроб с телом брата

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В Новоуральске Свердловской области сестра бойца специальной операции на Украине настояла на том, чтобы цинковый гроб с телом ее брата вскрыли. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».
Уточняется, что мужчина погиб в декабре 2023 года, пробыв в зоне СВО всего несколько месяцев. По словам девушки, при осмотре тела погибшего был замечен след от ранения.
Эксперты также рассказали сестре военного о размере его селезенки, однако сама девушка утверждает, что этот орган удалили ее брату еще двадцать лет назад. По мнению россиянки, правду о произошедшем с ее родственником хотят скрыть. Отмечается, что военнослужащего уже похоронили с воинскими почестями.
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