В ДНР осужденные заблокировали сотрудников колонии и не давали им работать

Фото: iStock/OlFedv
В исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий». Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что действия осужденных пресекли. В результате происшествия никто не пострадал.
Колония находится в Енакиево. В настоящее время она работает в штатном режиме. Сколько работников колонии было заблокировано, не разглашается.
Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в июне этого года обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.
Читайте также:
После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело
В США женщина упала в обморок в спортзале и потеряла часть мозга
Раскрыта сумма долга двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Колония находится в Енакиево. В настоящее время она работает в штатном режиме. Сколько работников колонии было заблокировано, не разглашается.
Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в июне этого года обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.
Читайте также:
После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело
В США женщина упала в обморок в спортзале и потеряла часть мозга
Раскрыта сумма долга двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Екатерина Коршунова