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В ДНР осужденные заблокировали сотрудников колонии и не давали им работать

19 августа 2024, 14:03
Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

В исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий». Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что действия осужденных пресекли. В результате происшествия никто не пострадал.

Колония находится в Енакиево. В настоящее время она работает в штатном режиме. Сколько работников колонии было заблокировано, не разглашается.



Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в июне этого года обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

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Азербайджанские разборки: за что вора в законе Алика Рыжего расстреляли в Москве, связь с Дедом Хасаном
19 августа 2024, 14:18

Фото: iStock/A_N

Дерзкое убийство произошло в 2021 году на глазах у посетителей элитного фитнес-клуба в Москве. К крепкому мужчине, который в тот момент занимался на беговой дорожке, подошёл другой посетитель и практически в упор расстрелял его из пистолета. Убитым оказался криминальный авторитет Альберт Рыжий. Кому перешел дорогу вор в законе и что известно о киллере расскажет редакция «Радио 1».

Убийство авторитета Алика Рыжего


Али Гейдаров по прозвищу Альберт Питерский или Алик Рыжий в тот роковой день пришел в элитный фитнес-клуб ЖК «Алые паруса». В тот момент, когда он находился на беговой дорожке, к нему подошел неизвестный мужчина. Киллер произвел несколько выстрелов в упор, а затем еще один контрольный в голову.
На остальных посетителей убийца никакого внимания не обратил. Он спокойно подошел к лавке, забрал свой рюкзак и направился к выходу. Своего лица киллер не скрывал, действовал неспешно и профессионально.


Чем известнен Алик Рыжий


Свою криминальную карьеру Алик Рыжий (он же Альберт Питерский) начал в возрасте 19-ти лет. В начале 2000-х он приехал из Азербайджана в Архангельск, где приобщился к местной банде. Сначала молодой парень занимался вымогательством, затем был замешан в грабежах, побоях, хищении документов. К 2021-му году Алик Рыжий уже несколько раз был судим. Именно тогда после выхода на свободу он был коронован вором в законе Дедом Хасаном. На тот момент главным человеком в российском криминале.

Вскоре Дед Хасан был застрелен, а члены большого преступного клана стали вести войну за сферу влияния. Так, Алик Рыжий дважды едва не был убит, однако оба покушения оказались неудачными.

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

За что расстреляли вора в законе


По подозрению в убийстве Гейдарова вскоре был задержан уроженец Азербайджана Матлаб Султанов. Выяснилось, что долгое время он следил за своей жертвой. Султанов снимал квартиру по соседству с Аликом Рыжим, ходил в спортзал, где занимался криминальный авторитет. Киллер заметил, что во время тренировок Гейдаров всегда отпускает своего телохранителя. Так, было принято решение стрелять в вора прямо в спортзале.

На допросах Султанов отказывался называть «заказчика» преступления. Однако правоохранители предположили, что Гейдаров мог помешать одной из крупнейших группировок, которая имела сильное влияние на торговцев рынка «Фуд-Сити». На базу из всех стран СНГ завозились овощи и фрукты. «Дань» с торговцев взымали сразу несколько крупных криминальных фигур азербайджанского происхождения, воюющих между собой за господство.

Еще одной версией убийства стала месть Альберту Рыжему за организацию покушения на некого Лоту Гули. Крупный криминальный авторитет провел в колонии больше 22-х лет. Будучи в местах лишения свободы, он контролировал преступные группировки «на воле», руководил делами. Спустя несколько лет после освобождения он был убит собственным охранником в Турции. Негласно заказчиком преступления назывался Альберт Рыжий.


Что известно о киллере


Впервые Матлаб Султанов попал в криминальные новости в 2008 году. В возрасте 24-х лет он зарезал собственную сестру – 33-летнюю Парвану Гусейналиеву, а после отрезал ухо ее мужу.

В ходе судебного процесса мужчина не признал себя виновным и заявил, что сестру он убил из-за ее якобы легкого поведения. Какой приговор был вынесен Матлабу, неизвестно, однако, судя по всему, он пробыл в тюрьме достаточно долго. По всей вероятности, там Султанов и связался с авторитетами, которые обратили внимание на дерзкого молодого мужчину.

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Граждане РФ пострадали в ДТП с автобусом в Литве
Калиниградские власти помогут пострадавшим в ДТП с автобусом в Литве
19 августа 2024, 14:01

Фото: istockphoto/flavijus

Авария с автобусом произошла в Литве, в числе пострадавших есть россияне, калининградские власти окажут им помощь, заявили в пресс-службе правительства российского региона.
«Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и того, какая необходима помощь. Координация всей необходимой помощи ведется через посольство России в Литве», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, автобус следовал по маршруту «Рига-Калининград», но перевернулся неподалеку от границы Литвы с РФ. В салоне было 47 человек, 26 из них госпитализировали. Среди пострадавших несовершеннолетние граждане.

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#литва
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#калининград
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Следком открыл дело после пожара на нефтехимическом заводе в Башкирии
19 августа 2024, 13:08

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на нефтехимическом заводе в Башкирии после пожара на предприятии открыл региональный Следственный комитет.
«По предварительным данным, 19 августа 2024 года вблизи территории одного из нефтехимических предприятий города Стерлитамака при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси, в результате чего трое человек получили термические ожоги», — сказано в сообщении ведомства.

Там отметили, что пострадавшими сейчас занимаются медики, людей госпитализировали. Скоро будут проведены все необходимые экспертизы.

Пожар на заводской территории предприятия «Авангард» произошел при демонтаже трубопровода. Погибли три человека.

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#башкирия
#пожар
#следственный комитет
#новости
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В США женщина упала в обморок в спортзале и потеряла часть мозга
WKYT: 23-летняя американка лишилась части мозга из-за обморока в спортзале
19 августа 2024, 13:07

Фото: iStock/nortonrsx

Женщина из США потеряла часть мозга после того, как упала в обморок во время тренировки. Об этом сообщает WKYT.
Уточняется, что в один из дней 23-летняя Сара Фицджеральд находилась в спортзале и вдргу почувствовала себя странно. Она успела позвонить родителям, после чего потеряла сознание.

Близкие Сары сразу же вызвали скорую. Однако никто не мог понять, что произошло с девушкой, по пути в больницу она несколько раз переставала дышать. В медучреждении ей сделали компьютерную томографию, которая показала, что причиной обморока стало серьезное кровоизлияние в мозг. Позже у Фицджеральд диагностировали артериовенозную мальформацию.

Девушка провела в реанимации больше месяца, ей сделали 6 операций и удалили часть мозга. Сара оказалась прикована к постели, она не может самостоятельно двигаться и говорить. На сегодняшний день медики не знают, насколько девушка сможет восстановиться.

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#пострадавшие
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Жителю Подмосковья затянуло руку в электрорубанок
19 августа 2024, 12:42

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Молодому человеку, делавшему ремонт, затянуло руку в электрический рубанок, освободиться от строительного инструмента с минимальными потерями помогли спасатели, инцидент произошёл в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью в единую службу спасения «Система-11» обратился сам потерпевший. Он рассказал, что занимался отделочными работами и его одежду и кожу на руке затянуло в электрорубанок. Освободиться самостоятельно он не сумел, так как каждое движение причиняло боль», — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова, разобрали рубанок и освободили застрявшую руку. Всё обошлось благополучно, медицинская помощь молодому человеку не понадобилась.

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#спасатели
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Минздрав Башкирии: пострадавши при взрыве на СНХЗ находятся в реанимации
19 августа 2024, 12:26

Фото: istockphoto / PeopleImages

По информации Минздрава Башкирии, состояние двух человек, пострадавших при взрыве на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода, оценивается как тяжёлое, а состояние третьего пострадавшего — как крайне тяжёлое, сообщили в РБК.
«Специалисты ГБ № 1 Стерлитамака по линии санитарной авиации связались с врачами-комбустиологами Республиканского ожогового центра. На данный момент пострадавшим проводятся необходимые обследования, согласовывается тактика лечения», — отметили в министерстве.

Медики планируют провести телемедицинские консультации с федеральным центром.

Как сообщали в ведомстве, в половине двенадцатого по местному времени произошёл взрыв на продуктопроводе в районе Уфимского тракта. По данным экстренных служб, на воздушной линии газопровода случилась разгерметизация, из-за чего возникло факельное горение.

В 13:27 региональное управление МЧС сообщило о локализации пожара в Стерлитамаке.

«К сожалению, трое мужчин были доставлены в реанимацию с сильными ожогами. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое и тяжёлое. Мужчины родились в 1974, 1988 и 1980 годах», — сообщили в МЧС.

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Раскрыта сумма долга двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Сумма долга фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» выросла до 15 390 рублей
19 августа 2024, 12:20

Фото: iStock/mizar_21984

Два фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» задолжали бюджету РФ более 15 тысяч рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что исполнитель теракта Далерджон Мирзоев* должен выплатить два штрафа ГИБДД за административные правонарушения, размер которых составляет 4 тысячи рублей. Эти нарушения террорист совершил в Брянской области.

Еще один фигурант дела Диловар Исломов* задолжал более 11 тысяч рублей. Ему выписано 9 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*Внесены в список террористов и экстремистов
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Букмекер ударил клиента ножом в Москве — видео
19 августа 2024, 12:09

Фото: iStock/mizar_21984

Агрессивный работник букмекерской конторы в Москве напал на клиента, ударив его ножом, сообщили в столичной прокуратуре, предоставив кадры с места происшествия. Отмечено, что букмекер сделал посетителю замечание, а затем между оппонентами случилась перепалка.
«Словесный конфликт быстро перерос в потасовку, в ходе которой мужчина достал нож и нанес им несколько ударов своему оппоненту», — прокомментировали в ведомстве.

На записи можно увидеть, что потерпевший получил несколько ударов, его госпитализировали. Злоумышленник хотел покинуть город, но его взяли по горячим следам.

Ранее сообщалось о насилии в отношении ребенка со стороны мигрантки из Узбекистана.

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Врыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке попал на видео
19 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

В Стерлитамаке произошёл взрыв на трубопроводе нефтехимического завода. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».
«Очевидцы рассказали, что сначала они услышали взрыв, а затем увидели дым. По словам местных жителей, «трясло так, будто началось землетрясение», — говорится в материале ведомства.




На данный момент известно о трёх пострадавших в результате взрыва.

Ранее на территории завода «Авангард» в Стерлитамаке во время демонтажа старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате погибли трое рабочих.

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На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошёл взрыв, есть пострадавшие
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