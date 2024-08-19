Раскрыта сумма долга двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

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Два фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» задолжали бюджету РФ более 15 тысяч рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что исполнитель теракта Далерджон Мирзоев* должен выплатить два штрафа ГИБДД за административные правонарушения, размер которых составляет 4 тысячи рублей. Эти нарушения террорист совершил в Брянской области.
Еще один фигурант дела Диловар Исломов* задолжал более 11 тысяч рублей. Ему выписано 9 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Еще один фигурант дела Диловар Исломов* задолжал более 11 тысяч рублей. Ему выписано 9 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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В деле «Крокуса» появился новый свидетель
*Внесены в список террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова