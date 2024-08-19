В США женщина упала в обморок в спортзале и потеряла часть мозга

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Женщина из США потеряла часть мозга после того, как упала в обморок во время тренировки. Об этом сообщает WKYT.
Уточняется, что в один из дней 23-летняя Сара Фицджеральд находилась в спортзале и вдргу почувствовала себя странно. Она успела позвонить родителям, после чего потеряла сознание.
Близкие Сары сразу же вызвали скорую. Однако никто не мог понять, что произошло с девушкой, по пути в больницу она несколько раз переставала дышать. В медучреждении ей сделали компьютерную томографию, которая показала, что причиной обморока стало серьезное кровоизлияние в мозг. Позже у Фицджеральд диагностировали артериовенозную мальформацию.
Девушка провела в реанимации больше месяца, ей сделали 6 операций и удалили часть мозга. Сара оказалась прикована к постели, она не может самостоятельно двигаться и говорить. На сегодняшний день медики не знают, насколько девушка сможет восстановиться.
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Близкие Сары сразу же вызвали скорую. Однако никто не мог понять, что произошло с девушкой, по пути в больницу она несколько раз переставала дышать. В медучреждении ей сделали компьютерную томографию, которая показала, что причиной обморока стало серьезное кровоизлияние в мозг. Позже у Фицджеральд диагностировали артериовенозную мальформацию.
Девушка провела в реанимации больше месяца, ей сделали 6 операций и удалили часть мозга. Сара оказалась прикована к постели, она не может самостоятельно двигаться и говорить. На сегодняшний день медики не знают, насколько девушка сможет восстановиться.
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Екатерина Коршунова