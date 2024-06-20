В ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским

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Житель Горловки Донецкой Народной Республики задержан по подозрению в разжигании межнациональной розни в отношении русских людей. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.
Согласно информации следствия, задержанный добавлял в соцсети видео и комментарии, которые направлены на унижение русских. Таким способом он пытался разжечь межнациональную рознь.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, работал ли мужчина на украинские спецслужбы. Материалы передали в следственное управление СК России по региону для принятия соответствующего решения.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Она собирала и передавала представителям спецслужб Украины информацию, которая может быть использована против безопасности РФ.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, работал ли мужчина на украинские спецслужбы. Материалы передали в следственное управление СК России по региону для принятия соответствующего решения.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Она собирала и передавала представителям спецслужб Украины информацию, которая может быть использована против безопасности РФ.
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Екатерина Коршунова