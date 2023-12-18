В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли женщина и двое детей

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В Пермском крае при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей погибли двое детей и женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Предварительно, на 139-м км трассы Пермь — Екатеринбург в 13:30 (11:30 мск) женщина за рулём автомобиля Kia выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo и легковым Chevrolet.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
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«В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм», — проинформировали в МВД.
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Диана Аванесян