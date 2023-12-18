В Башкирии в столкновении школьного автобуса с грузовиком пострадали шесть детей

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В Башкирии школьный автобус с детьми столкнулся с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили шестеро детей и водитель автобуса.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, выясняя все подробности и обстоятельства случившегося. Остальных детей на другом автобусе отправили домой.
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Александр Бойцов