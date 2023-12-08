В Донецке ФСБ задержала главу «Железных дорог Донбасса»

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Генеральный директор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» задержан в Донецке по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили РИА новости в региональном управлении ФСБ по Донецкой народной республике.
В ведомстве отметили, что задержанный «реализовал незаконную схему передачи государственного имущества третьим лицам».
Все имеющиеся оперативные материалы переданы в следственное управление СК России по ДНР для принятия необходимого процессуального решения.
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