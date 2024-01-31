В ДТП в Воронежской области погиб четырёхдневный младенец

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В результате столкновения легковушки и грузовика в Воронежской области погиб четырёхдневный младенец, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 30 января на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе.
Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной. Грузовик перевернулся, а вот от передней части автомобиля совсем ничего не осталось.
В результате аварии женщина, находившаяся за рулём, погибла. Также скончался её ребёнок, который родился всего четыре дня назад. Водитель грузовика был госпитализирован.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
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Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной. Грузовик перевернулся, а вот от передней части автомобиля совсем ничего не осталось.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
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Евгения Парфентьева