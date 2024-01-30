Женщина-водитель погибла, врезавшись в автобус под Воскресенском

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства крупной аварии в городском округе Воскресенск, где легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погибла женщина-водитель машины, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«ДТП произошло в 17:20 на седьмом километре автодороги Воскресенск – Виноградово. Автомобиль «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель легковой машины – женщина 1992 года рождения – погибла на месте», – говорится в сообщении.Уточняется, что других погибших и пострадавших нет.
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Лора Луганская