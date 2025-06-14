В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб
67-этажный небоскреб Tiger Tower загорелся в Дубае
В Дубай Марина произошел пожар в 67-этажном жилом доме Tiger Tower. Все 764 квартиры эвакуированы, жертв нет. Пишет The National.
Пожарные боролись с огнем на протяжении шести часов. Власти объясняют продолжающийся дым операциями по охлаждению и заявляют о полном контроле над ситуацией.
«Бригады скорой помощи и медицинский персонал находятся на месте, чтобы оказать полную медицинскую и психологическую поддержку эвакуированным жителям», — сообщили в издании.