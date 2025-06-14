В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб

67-этажный небоскреб Tiger Tower загорелся в Дубае
Фото: iStock/CatEyePerspective

В Дубай Марина произошел пожар в 67-этажном жилом доме Tiger Tower. Все 764 квартиры эвакуированы, жертв нет. Пишет The National.



Пожарные боролись с огнем на протяжении шести часов. Власти объясняют продолжающийся дым операциями по охлаждению и заявляют о полном контроле над ситуацией.

«Бригады скорой помощи и медицинский персонал находятся на месте, чтобы оказать полную медицинскую и психологическую поддержку эвакуированным жителям», — сообщили в издании.




Виктория Иванченко

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