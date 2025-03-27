В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре

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Автомобиль влетел в пешеходов у Таганского ряда в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Машину выкинуло на тротуар с пешеходами после столкновения с другим автомобилем. По данным портала Е1.ru, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.
Движение в районе аварии парализовано. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину ДТП.
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Екатерина Коршунова