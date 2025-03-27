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В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре

Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

Автомобиль влетел в пешеходов у Таганского ряда в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Машину выкинуло на тротуар с пешеходами после столкновения с другим автомобилем. По данным портала Е1.ru, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.

Движение в районе аварии парализовано. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину ДТП.

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Лавина сошла в Магаданской области, сообщается о 4 погибших
27 марта 2025, 17:27

Фото: istockphoto/med_ved

Сход лавины в Магаданской области предварительно унес жизни четырех человек, проинформировали в МЧС России. Еще один человек числится пропавшим без вести. Трагедия произошла в Ягоднинском районе.
«Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье», — сказано в сообщении ведомства.
По предварительным данным, одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести. Также известно, что на место направились восемь спасателей на ведомственном вертолете Ми-8. Ранее сообщалось о гибели туристов в Египте. Батискаф затонул во время подводной экскурсии. Подробности в нашем материале.

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В Южной Корее насильника вычислили по дверце от стиральной машины
27 марта 2025, 16:01

Фото: iStock/Damian Lugowski

В Южной Корее 24-летний мужчина удерживал в плену девушку и насиловал ее, но попался благодаря стиральной машинке. Об этом сообщает The Korea Times.
По данным издания, девушка нашла в телефоне своего парня фотографии голых женщин и решила с ним расстаться. Однако мужчина оказался не готов к такому повороту событий и держал ее у себя дома и насиловал с марта по апрель прошлого года.

Сначала молодой человек заявлял, что этого не было, а доказательств полицейские найти не могли. Однако однажды они нашли запись с камеры видеонаблюдения, установленной в доме, где жила пара. На видео стояла стиральная машинка, а в ее дверце отражалось происходящее насилие.

Оказалось, что в момент предъявления обвинения кореец уже находился под судом по делу об изнасиловании своей бывшей девушки, также он обвинялся в насилии над несовершеннолетней.

В итоге насильника приговорили к семи годам лишения свободы. После выхода из тюрьмы он еще семь лет должен будет носить на ноге электронный браслет.

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Паника и давка: батискаф с 45 россиянами затонул в Египте. Что происходило на борту, причины крушения, жертвы
27 марта 2025, 15:35

Фото: iStock.com/katatonia82

27 марта в египетской Хургаде произошла трагедия: затонула туристическая подлодка с россиянами на борту, в результате чего погибли 6 человек. Что известно об инциденте и что стало причиной гибели туристов расскажет «Радио 1».

В Египте затонул батискаф с 45 россиянами: что известно, жертвы

Инцидент произошел в километре от берега, когда батискаф, перевозивший 45 граждан РФ для осмотра кораллового рифа, предположительно, столкнулся с рифом. Большинство пассажиров удалось спасти, однако 6 человек погибли, несколько числятся пропавшими без вести, а еще четверо находятся в критическом состоянии.

По информации портала Shot, после столкновения с рифом на борту батискафа началась паника — вода хлынула в салон, судно стало тонуть, и люди бросились к выходу. Экипажу удалось открыть два выхода из батискафа, однако из-за большого числа пассажировмногие не успели выбраться: внутри возникла давка и хаос, родители пытались спасти своих детей.
Некоторое время батискаф оставался на плаву, но в перевернутом состоянии, а затем ушёл на дно. Он затонул на глубине около 20 метров, где давление составляет около 20 кПа. На помощь тонущим первыми прибыли туристические катера, находившиеся неподалёку. Гиды и другие туристы помогали вытаскивать испуганных и дезориентированных людей из воды.

Затонувший туристический батискаф Sindbad находился в эксплуатации около десяти лет, сообщили в компании Sharm Hurghada Excursions, организовавшей экскурсию.


Причины крушения батискафа в Египте

Предварительная причина затопления египетского батискафа с россиянами на борту заключается в ошибке одного из членов экипажа и столкновении с рифом, что привело к разгерметизации кабины. Спасательные операции продолжаются. По последним данным, среди погибших есть ребенок.


Фото: iStock/Michael Stifter

Кто был на борту затонувшего батискафа в Египте

На борту батискафа находились не только взрослые, но и около 15 детей, сообщает Телеграм-канал Shot. Билеты для детей стоили значительно дешевле — примерно 3500 рублей, в то время как взрослые заплатили около 7000 рублей за возможность насладиться подводным миром Красного моря. Все пострадавшие туристы были размещены в известных отелях региона, таких как Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach.

Известно, что батискаф должен был погружаться на глубину 25 метров для исследования кораллового рифа протяжённостью 500 метров.

Реакция властей

Египетские власти оперативно отреагировали на происшествие, направив несколько машин скорой помощи к месту инцидента. Генконсульство России в Хургаде сообщает, что туристы воспользовались услугами компании «Библио Глобус».

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В Челябинской области при взрыве газа погибла женщина, трое человек пострадали
27 марта 2025, 15:21

Фото: iStock/Kileman

Женщина погибла и три человека пострадали при взрыве газа в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
«В результате хлопка газа в квартире на 2 этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что при взрыве газа одна женщина погибла, еще трое человек пострадали. Их оперативно доставили в больницу.
Фото с места происшествия (Telegram @mchs_74)

На месте происшествия работают от МЧС России 19 человек и пять единиц техники.

25 марта взрыв газа произошел в многоэтажном доме Махачкалы, который не был введён в эксплуатацию, поэтому в нём никто не должен был жить.

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В Индии женщина наняла киллера, чтобы убить мужа через две недели после свадьбы
27 марта 2025, 14:15

Фото: iStock/undefined undefined

В Индии женщина наняла киллера, чтобы убить нелюбимого мужа и быть с любовником. Об этом пишет NDTV.
По данным издания, 22-летняя Прагати Ядав по принуждению родителей вышла замуж за 25-летнего Дилипа 5 марта. При этом последние четыре года девушка находилась в отношениях с другим мужчиной.

После свадьбы Прагати поняла, что больше не сможет встречаться со своим парнем, однако разорвать связь влюбленные не смогли и решили избавиться от мужа. Для этого они наняли киллера и заплатили ему двести тысяч рупий (примерно 196 тысяч рублей).

19 марта наемник вместе с приятелями похитили новоиспеченного мужа, вывезли в поле, избили и несколько раз выстрелили в него. Позже еще живого мужчину нашли полицейские. Его отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

На допросе Прагати и любовник сознались в содеянном. Самого киллера и его подельников вычислили по камерам видеонаблюдения.

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