В Москве бизнесмен попытался дать сотруднику ДПС взятку в размере 665 тыс. руб.

Фото: iStock/Maksim Mikhailov
В Москве бизнесмен попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 665 тысяч рублей из-за фейковой мигалки на его «Мерседесе». Об этом сообщает Shot.
По данным издания, в понедельник 35-летний Максим ехал в сторону Рублёвки. А чтобы быстрее добраться, он прикрепил мигалку на свой микроавтобус. Однако на Новолучанской улице в посёлке Рублёво его остановили сотрудники ГИБДД и начали выяснять, законно ли установлен спецсигнал.
Тогда Максим не растерялся и предложил инспектору взятку в размере 665 тысяч рублей. Однако полицейские не согласились, задержали водителя и доставили в столичное отделение СК.
Shot выяснил, что задержанный является директором одного из московских ЧОП. Предприятие также занимается сдачей в аренду дорогих и самолётов. По некоторым данным, услугами компании Максима пользовались Филипп Киркоров, рэпер Элджей, Егор Крид и другие звёзды российского шоу-бизнеса.
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Тогда Максим не растерялся и предложил инспектору взятку в размере 665 тысяч рублей. Однако полицейские не согласились, задержали водителя и доставили в столичное отделение СК.
Shot выяснил, что задержанный является директором одного из московских ЧОП. Предприятие также занимается сдачей в аренду дорогих и самолётов. По некоторым данным, услугами компании Максима пользовались Филипп Киркоров, рэпер Элджей, Егор Крид и другие звёзды российского шоу-бизнеса.
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Элина Позднякова