В Екатеринбурге госпитализированы с острым гастроэнтеритом 20 учеников лицея

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Из общежития с острым гастроэнтеритом госпитализированы 20 учеников специализированного учебно-научного центра УрФУ. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Уточняется, что всего за помощью обратились 27 учащихся. По данным ведомства, на месте работают пять бригад станции скорой медицинской помощи, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области.
По факту произошедшего начало эпидрасследование. Врачи продолжают выявлять заболевших.
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Екатерина Коршунова