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В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на школьников и сбежал: подробности

Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток напал с ножом на одноклассников в школе № 117 прямо во время урока.
О деталях произошедшего — в материале «Радио 1».

Что произошло в школе в Нижнем Новгороде


Восьмиклассник ранил ножом двух сверстников в школе Нижнего Новгорода 11 марта. ЧП произошло в школе №117 Сормовского района.

Ученик восьмого класса на уроке русского языка достал из рюкзака нож и ударил им двух школьников. Одного из них из учебного заведения вынесли врачи.

По предварительным данным, пострадавшие получили увечья шеи. Их жизни ничего не угрожает. Оба находятся под наблюдением врачей.

Кем оказался подросток, который устроил резню в школе в Нижнем Новгороде


Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на одноклассников злоумышленника, нападавшим оказался 14-летний Максим. Он является классическим тихоней, с которым в классе никто не общался. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое. После чего Максим взял нож и совершил нападение.

Школьники, выбежав из класса, позвали охранника, но нападавшему удалось сбежать.

Где нападавший на школьников в Нижнем Новгороде находится сейчас


Как пишет Telegram-канал Baza, в настоящее время несовершеннолетний преступник задержан, он пытался спрятаться на опоре ЛЭП.

Перед задержанием школьник позвонил своим родственникам и признался в нападении на сверстников. Подросток заявил, что одноклассники «довели» его до этого поступка. Сейчас школьника везут на допрос.

Реакция правоохранительных органов на произошедшее в школе в Нижнем Новгороде


Произошедшее прокомментировали в прокуратуре Нижнего Новгорода.

«Организована проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними», — говорится в заявлении ведомства.

Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Уточняется, что правоохранители проверят условия обучения детей. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции.

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Подросток напал с ножом на одноклассников во время урока в Нижнем Новгороде
11 марта 2025, 14:46

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток напал с ножом на одноклассников в школе № 117 прямо во время урока, два ребенка ранены. Об этом пишет Shot.
По данным издания, восьмиклассник достал из портфеля нож и ударил им одного одноклассника в живот, а второго — в шею, после чего быстро сбежал. Подростков экстренно госпитализировали. По данным местного департамента образования, угрозы для жизни пострадавших нет.

По словам одноклассников, нападавший — 14-летний Максим — является классическим тихоней, с которым в классе никто не общается. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое.

Полиция нашла сбежавшего Максима на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. Отмечается, что парень успел позвонить родителям и сообщить о происшествии. Подростка задержали и везут на допрос.

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AFP: боевики взяли в заложники 450 человек в поезде в Пакистане
11 марта 2025, 14:36

Фото: istockphoto/leolintang

Боевики взяли в заложники 450 человек, находящихся в поезде в Пакистане. Об этом пишет издание Agence France-Presse.
«Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков», — прокомментировал журналистам чиновник Белуджистан Мухаммад Кашиф.
Перед этим сообщалось, что мужчина взял в заложники лесничих в Калужской области. Они прибыли на сигнал о незаконной вырубке. Уточнялось, что злоумышленника ранее уже судили. Трое заложников были им застрелены, а после мужчина совершил суицид. Прибывшая на место происшествия полиция освободила остальных заложников. Позже их осмотрели медики, не зафиксировав повреждений или угрозы жизни и здоровью.

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«Обожает, когда ему делают маникюр»: жизнь маньяка Александра Спесивцева в тюрьме и жажда вернуться к матери, приводившей ему жертв
11 марта 2025, 14:15

Александр Спесивцев (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)

Серийный убийца, который своей жестокостью затмил всеми известного Андрея Чикатило, убивавший, насиловавший и поедавший своих жертв, до сих пор жив, находится на принудительном лечении и надеется на освобождение. Его имя Александр Спесивцев. О том, как жил и убивал «новокузнецкий монстр», читайте в материале «Радио 1».


Детство маньяка


Александр Спесивцев появился на свет 1 марта 1970 года в городе Новокузнецке. Он был вторым ребенком в семье, родился недоношенным и очень хилым. Отец семейства Николай Спесивцев страдал алкоголизмом, часто изменял жене и устраивал скандалы. Мать печально известного маньяка Людмила развелась с отцом только когда сыну исполнилось 15 лет.

Будущий каннибал рос очень болезненным ребенком, страдал слабым зрением, до 9 лет у ребенка наблюдался ночной энурез, его часто беспокоили головные боли и головокружения, имели место носовые кровотечения. Людмила Спесивцева проявляла гиперопеку по отношению к сыну, всячески потакала его капризам и отказывалась принимать критику в части воспитания любимого сына.

Вседозволенность со стороны матери рано пробудила в Александре желание шкодничать. Саша постоянно задирал одноклассников, расписывал подъезды фашисткой символикой и поджигал кнопки лифтов.

Спесивцев окончил восемь классов, сменив за это время три школы. В каждой из них, пока сын учился, Людмила работала завхозом. Впоследствии Людмилу уволили за кражу с должности завхоза в школе, и она устроилась помощником адвоката в суд. В трудоустройстве матери помогла старшая дочь, которая на тот момент работала секретарем в суде.

С новой работы мама приносила уголовные дела с фотографиями жертв и по вечерам они с сыном с упоением знакомились с материалами убийств и рассматривали фотокарточки.

Первое уголовное дело


Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»

В 1985 году Александр Спесивцев окончил школу. Учится дальше молодой человек не захотел, и работать тоже не спешил, ссылаясь на слабое зрение. Саша промышлял воровством, на чем был пойман в первый раз в год окончания школы, а так же в 1987 и 1988 году, после чего был задержан и заключен в СИЗО. Еще тогда Спесивцеву грозила уголовная ответственность, однако в итоге он избежал ее из-за признания невменяемым.

В ходе судебного разбирательства по делу о краже Спесивцев неожиданно начал биться головой о прутья решётки, выкрикивая:

«Я не сяду в тюрьму! Не хочу! Не хочу!»

В связи с этим потребовалось проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого. По результатам экспертизы Александр был признан невменяемым, ему был поставлен диагноз «шизофрения». В качестве меры наказания ему было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице Новокузнецка. Он находился там с октября 1988 года по март 1989 года, после чего совершил побег и вернулся к матери в квартиру.

Первая любовь


В 1991 году Александр встретил Евгению Гусельникову, которой тогда было 16 лет. Поначалу их отношения развивались хорошо: они проводили время вместе, Александр читал ей стихи, ухаживал. Мама поддержала отношения сына и освободила квартиру, съехав к дочери.

Но после первой же ссоры Спесивцев жестоко избил возлюбленную, после чего она решила разорвать отношения. Тогда Александр заманил будущую жертву к себе в квартиру и в течение месяца издевался над ней – истязал, избивал, не давал есть. Соседи обратились в правоохранительные органы, когда из-под двери квартиры начал распространяться трупный запах.

Следователи обнаружили труп Марии со следами многочисленных телесных повреждений. К предыдущему уголовному делу мужчины добавили обвинение по статье «преднамеренное убийство» и снова направили на психиатрическую экспертизу, которая выявила признаки реактивной депрессии.

Спесивцева снова отправили на лечение, а дело приостановили до его выздоровления. С апреля 1993 по апрель 1994 года мужчина проходил лечение в психиатрической больнице в городе Орле. После того как его признали здоровым, его вернули в следственный изолятор в Новокузнецке, а оттуда направили в местную психиатрическую клинику, после чего он был освобождён и вернулся домой. Из-за неслаженности работы правоохранительных органов и медицинских работников маньяк оказался безнаказанным и вернулся к своим злодеяниям с новой силой.

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Серия жестоких убийств


Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»

Преступник всё ещё вёл одинокий образ жизни, а его мать и сестра время от времени навещали безработного родственника и приносили ему средства к существованию. В феврале 1996 года Спесивцев заманил в квартиру и жестоко убил Елену Трунову. Заглянувшей вечером матери он приказал избавиться от трупа, а проснувшись утром, тело было вынесено, а квартира убрана. Эта схема потом работала и с другими жертвами. Уже к лету маньяк приказывал матери приводить ему жертв, и она покорно исполняла прихоти сына.

Александр Спесивцев в своих злодеяниях отличился особой жестокостью. Перед убийством он длительное время издевался над жертвами, истязал и насиловал, получая особое удовольствие от моральных мук людей.


Убийства обнаружены случайно


Последние жертвы маньяка Евгения, Анастасия и Ольга (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)

О злодеяниях Спесивцева станет известно в ходе проверки помещений к отопительному сезону. Он откажется впустить в квартиру проверяющих, и те вызовут участкового, который взломает дверь. В квартире будут обнаружены останки расчлененных тел двух несовершеннолетних девушек и полуживая истерзанная Оля Гальцева.

Перед смертью девушка успеет рассказать о пережитом ей и ее подругами аде в квартире Спесивцевых. Из ее показаний следствие узнает о расчленении матерью трупов, кормлении собаки человеческим мясом, варке супа из жертв и выносе останков потерпевших в реку за домом. Она также расскажет, что видела в квартире двух женщин: мать и сестру Александра.

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Суд над семьей Спесивцевых


В ходе обыска в жилище серийного преступника было обнаружено свыше сорока ювелирных изделий, восемьдесят два комплекта одежды, испачканных кровью, а также фотографии обнажённых детей.

В ходе следствия «новокузнецкий монстр» признаётся в убийстве 19 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Мать серийного убийцы Людмилу Спесивцеву признали виновной в соучастии в ужасных злодеяниях. За то, что она помогала в убийстве трёх девочек, её осудили на 13 лет в колонии общего режима. В 2008 году она освободилась раньше положенного срока и вернулась в Новокузнецк к своей дочери. Сестра Спесивцева избежала наказания, так как доказать её причастность не удалось.

На суде Александр изменил свои показания, и его признали виновным в убийстве только трёх девочек. В качестве наказания ему назначили 10 лет лишения свободы. Однако спустя год в институте имени Сербского Спесивцев прошёл повторную экспертизу, по результатам которой был признан невменяемым. В связи с этим его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу города Волгограда.

Согласно некоторым данным, на счету Спесивцева может быть до 82 жертв. В 1998 году сотрудники правоохранительных органов смогли доказать его причастность ещё к 15 преступлениям.

Как сейчас живет маньяк


Александр Спесивцев (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)

Александр Спесивцев всё ещё находится в психиатрической больнице Волгограда. Он получает пенсию по инвалидности, которую тратит на шоколадки, а остальное отправляет матери. Он пишет стихи и прозу и копит на музыкальный центр, ведь дома он любил слушать громкую музыку.

Сотрудники больницы характеризуют его как интеллигентного и сдержанного человека, любящего читать фантастику, особенно Рэя Брэдбери. В свободное время он гуляет, читает и делает поделки. Он патологически любит чистоту, обожает, когда его моют, стригут, бреют и делают маникюр. Этим занимается санитарка.

Он всё ещё надеется выйти на свободу и воссоединиться с семьей, что не может не волновать общественность. Однако в документации по уголовному делу содержится множество постановлений об увеличении срока содержания Александра, есть надежда на то, что Спесивцев останется изолированным до конца своих дней.

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Московский бизнесмен год встречался с эскортницей со стажем и не знал об этом
11 марта 2025, 13:56

Фото: iStock/Motortion

В Москве бизнесмен год встречался с девушкой и уже собирался жениться на ней, но случайно узнал, что она уже пять лет работает в эскорте. Об этом пишет Baza.
Столичный бизнесмен Максим Арцинович является ювелирным магнатом и попечителем некоторых музеев, в том числе Эрмитажа, а также занимается защитой животных. Он мечтал найти молодую жену и познакомился с 223-летней девушкой через знакомых агентов эскорта, которые убедили его, что она порядочная девушка, учится в университете, работает, а квартиру на Кутузовском проспекте в Москве ей снимает ее папа.

Так, Максим, которому за 50, встречался с юной Олей (имя изменено) более года и успел познакомить избранницу с друзьями и родственниками и даже планировал вскоре жениться.

Однако в какой-то момент мужчина обратил внимание на странное поведение возлюбленной. У нее было два телефона, а также она постоянно ходила сдавать анализы и уезжала в командировки. Он решил навести справки и сильно удивился, узнав, что его любимая уже пять лет трудится в эскорте. Бизнесмен отказывался в это верить и решил провести проверку. Он прикинулся миллионером Карлом из Цюриха и пригласил Олю на встречу в отель. И она пришла.

Теперь Максим начал вести блог, где рассказывает о разбитом сердце и публикует фотографии Оли, сопровождая их аудиозаписями разговором бывшей с «начальством».

Сама же девушка утверждает, что ее подставили, а переписки и разговоры с агентом созданы с помощью искусственного интеллекта.

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Просил интимные фото: Андрей Малахов раскрывает тайну гибели 18-летней Ксении Еловых в Подмосковье. Новый поворот в деле
11 марта 2025, 12:55

Мать Ксении Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)

25 ноября в подмосковной Ивантеевке пропала 18-летняя Ксения Еловых. Через несколько дней девушку найдут мёртвой в лесу, расположенном в 60 километрах от дома. Родители Ксении уверены, что с их дочерью жестоко расправились, и виновные до сих пор не задержаны. Отец Валерий начал собственное расследование, тщательно восстановив маршрут Ксении в тот роковой день. Что удалось выяснить убитым горем родителям расскажет «Радио 1».

Пропажа студентки в Подмосковье


Напомним, по словам матери Ксении, 25 ноября утром студентка отправилась на учёбу в Болшево. Обычно она встречалась с подругами рядом с кафе, но в тот день так и не доехала до места встречи. История её оплаты картой «Стрелка» свидетельствует о том, что Ксения села в автобус. На звонки она не отвечала.
Через три дня после её исчезновения аккаунты в социальных сетях оставались активными, но кто ими пользовался — остаётся неизвестным.

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К поискам пропавшей подключились правоохранительные органы и волонтёры поисково-спасательных отрядов, и розыскные мероприятия продолжались три дня. В ходе расследования выяснили, что девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения в СНТ «Звездочка-2», расположенном в 62 километрах от Ивантеевки. По информации местных жителей и поисковиков, Ксению нашли мёртвой недалеко от этого СНТ.

Ксения Еловых не вернулась домой


В эфире программы «Малахов» мать Ксении рассказала об обстоятельствах пропажи дочери.

Ксения Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«В 13:32 мне дочь отправила последнее сообщение и сказала, что с ней все хорошо. Она была домашняя, без вредных привычек. Она всегда приходит в 19:10. Я посмотрела в окно, ее не было, я стала звонить, она не брала трубку. Я позвонила подругам, они сказали, что на учебе ее не было. Ее молодой человек тоже сказал, что ее не видел», — сообщила женщина.

Странные детали в деле


Когда тело Ксении было обнаружено, в глаза бросились подозрительные детали, которые указывали на то, что девочка не могла свести счеты с жизнью. Отец девочки решил провести собственное расследование.
«Все детали указывают на то, что дочь не могла покончить жизнь самоубийством. Она небольшого роста, ее одежда была чистой. Также рядом с местом трагедии были найдены следы обуви и лестницы», — сообщил отец Ксении.

Судмедэксперт Эдуард Туманов, которому удалось ознакомиться с материалами дела, сообщил, что осмотр места происшествия был проведен неудовлетворительно.

«Протокол места происшествия выполнен безграмотно. По тем данным, которые сохранены на месте происшествия, нужно провести следственный эксперимент и зафиксировать это», — отметил он.

Отец погибшей студентки обратил внимание на еще одну странную деталь.
«По лицу было чувство, что она живая. Я потрогал лоб, по ощущениям мне показалось, что там был крем. Лицо было в синяках под ним, однако это не зафиксировано в документах».


Молодой человек Ксении Еловых: что он скрывает?


Последнее сообщение Ксения отправила своей подруге. В нем она говорит о том, что готова родить ребенка от своего молодого человека Даниила. Подруга Ксении рассказала, что студентка не хотела знакомить никого со своим парнем, так как он был грубым, мог пропадать, игнорировать ее. Оказалось, что у Данила появилась другая девушка, при этом парень новые отношения скрывал.
Ксения Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Позже в колл-центр программы пришло сообщение, отправитель которого привел некоторые подробности о личности Данила.

«Он мог заниматься незаконным обналичиванием средств. Познакомился с Ксенией на сайте знакомств, длительное врем проживает в Ивантеевке. Постоянно угрожал и запрещал общаться с подругами. В личных переписках часто просил интимные фото».
Расследование дела продолжается.

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