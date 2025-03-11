В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на школьников и сбежал: подробности

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В Нижнем Новгороде 14-летний подросток напал с ножом на одноклассников в школе № 117 прямо во время урока.
О деталях произошедшего — в материале «Радио 1».
Восьмиклассник ранил ножом двух сверстников в школе Нижнего Новгорода 11 марта. ЧП произошло в школе №117 Сормовского района.
Ученик восьмого класса на уроке русского языка достал из рюкзака нож и ударил им двух школьников. Одного из них из учебного заведения вынесли врачи.
По предварительным данным, пострадавшие получили увечья шеи. Их жизни ничего не угрожает. Оба находятся под наблюдением врачей.
Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на одноклассников злоумышленника, нападавшим оказался 14-летний Максим. Он является классическим тихоней, с которым в классе никто не общался. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое. После чего Максим взял нож и совершил нападение.
Школьники, выбежав из класса, позвали охранника, но нападавшему удалось сбежать.
Как пишет Telegram-канал Baza, в настоящее время несовершеннолетний преступник задержан, он пытался спрятаться на опоре ЛЭП.
Перед задержанием школьник позвонил своим родственникам и признался в нападении на сверстников. Подросток заявил, что одноклассники «довели» его до этого поступка. Сейчас школьника везут на допрос.
Произошедшее прокомментировали в прокуратуре Нижнего Новгорода.
Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Уточняется, что правоохранители проверят условия обучения детей. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции.
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Что произошло в школе в Нижнем Новгороде
Восьмиклассник ранил ножом двух сверстников в школе Нижнего Новгорода 11 марта. ЧП произошло в школе №117 Сормовского района.
Ученик восьмого класса на уроке русского языка достал из рюкзака нож и ударил им двух школьников. Одного из них из учебного заведения вынесли врачи.
По предварительным данным, пострадавшие получили увечья шеи. Их жизни ничего не угрожает. Оба находятся под наблюдением врачей.
Кем оказался подросток, который устроил резню в школе в Нижнем Новгороде
Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на одноклассников злоумышленника, нападавшим оказался 14-летний Максим. Он является классическим тихоней, с которым в классе никто не общался. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое. После чего Максим взял нож и совершил нападение.
Школьники, выбежав из класса, позвали охранника, но нападавшему удалось сбежать.
Где нападавший на школьников в Нижнем Новгороде находится сейчас
Как пишет Telegram-канал Baza, в настоящее время несовершеннолетний преступник задержан, он пытался спрятаться на опоре ЛЭП.
Перед задержанием школьник позвонил своим родственникам и признался в нападении на сверстников. Подросток заявил, что одноклассники «довели» его до этого поступка. Сейчас школьника везут на допрос.
Реакция правоохранительных органов на произошедшее в школе в Нижнем Новгороде
Произошедшее прокомментировали в прокуратуре Нижнего Новгорода.
«Организована проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними», — говорится в заявлении ведомства.
Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Уточняется, что правоохранители проверят условия обучения детей. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции.
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Екатерина Коршунова