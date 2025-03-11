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В Санкт-Петербурге женщина умерла после операции по уменьшению живота

В Петербурге СК возбудил дело после смерти пациентки из-за пластической операции
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В Петербурге женщина умерла после операции по уменьшению живота. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по городу.
56-летняя пациентка клиники на Выборгском шоссе хотела избавиться от лишнего веса, подтянуть грудь и живот. Ей убрали жировые отложения и избыток кожи на животе.

Спустя несколько дней женщина начала задыхаться, скорая помощь отвезла ее в городскую больницу. В течение полутора часов медики пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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#ск рф
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#пострадавший
Мужчину с муляжом автомата задержали в Москве
11 марта 2025, 18:27

Фото: iStock/Motortion

В Москве сотрудники вневедомственной охраны столичного Главного управления Росгвардии задержали 35-летнего жителя Астраханской области, который угрожал подросткам предметом, похожим на автомат. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
«На 1-й Мясниковской улице на охраняемом объекте образования сработала тревожная сигнализация. Прибывшим на место росгвардейцам сотрудник охраны сообщил, что нетрезвый мужчина угрожал студентам предметом, похожим на автомат, а затем скрылся в подъезде дома напротив колледжа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыли полицейские. Тогда росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД оперативно обнаружили мужчину по описанным приметам. Его задержали вместе с игрушечным автоматом. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что ему показалось, что студенты оскорбили его. Тогда он решил напугать молодежь игрушечным автоматом.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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#мужчина
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Российские банки стали терять миллионы в день из-за хакерских SMS
Киберэксперт Чемякин: хакерский ботнет разоряет банки в РФ на миллионы через SMS
11 марта 2025, 16:18

Фото: iStock/welcomia

Массовые атаки хакерского ботнета разоряют российские банки на миллионы рублей в день через получение SMS. Об этом рассказал глава отдела компании Servicepipe, киберэскперт Антон Чемякин. По его словам, программа с разных IP-адресов пытается войти в личный кабинет на сайтах кредитных организаций.
«У большинства банков есть двухфакторная аутентификация, попытки входа сопровождаются отправкой SMS. Каждая SMS обходится банку по цене до 2 рублей. При этом в сутки ботнет может сделать более 1 млн попыток входа. Таким образом, только прямой ущерб от таких инцидентов может достигать более одного миллиона рублей в день. В число целей ботнета входят многие российские банки из топ-50», — поделился аналитик в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время эксперты «Бастиона» отмечают, что в 2024 году количество хакерских атак на российские компании выросло более чем на 20%, а также перечислили основные киберугрозы для бизнеса. Как пишут «Известия», ознакомившиеся с данными аналитиков, главные риски — это атаки с использованием программ-шифровальщиков, фишинговые рассылки и DDoS-рейды.
«Российский бизнес уже не ограничивается антивирусом и базовыми мерами защиты. Среди наиболее востребованных практик — внедрение многофакторной аутентификации для всех сотрудников и подрядчиков, регулярные ИБ-аудиты внешних партнеров, а также переход к централизованным системам мониторинга безопасности (SOC)», — указывают специалисты.
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В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на школьников и сбежал: подробности
11 марта 2025, 15:14

Фото: iStock/zoka74

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток напал с ножом на одноклассников в школе № 117 прямо во время урока.
О деталях произошедшего — в материале «Радио 1».

Что произошло в школе в Нижнем Новгороде


Восьмиклассник ранил ножом двух сверстников в школе Нижнего Новгорода 11 марта. ЧП произошло в школе №117 Сормовского района.

Ученик восьмого класса на уроке русского языка достал из рюкзака нож и ударил им двух школьников. Одного из них из учебного заведения вынесли врачи.

По предварительным данным, пострадавшие получили увечья шеи. Их жизни ничего не угрожает. Оба находятся под наблюдением врачей.

Кем оказался подросток, который устроил резню в школе в Нижнем Новгороде


Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на одноклассников злоумышленника, нападавшим оказался 14-летний Максим. Он является классическим тихоней, с которым в классе никто не общался. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое. После чего Максим взял нож и совершил нападение.

Школьники, выбежав из класса, позвали охранника, но нападавшему удалось сбежать.

Где нападавший на школьников в Нижнем Новгороде находится сейчас


Как пишет Telegram-канал Baza, в настоящее время несовершеннолетний преступник задержан, он пытался спрятаться на опоре ЛЭП.

Перед задержанием школьник позвонил своим родственникам и признался в нападении на сверстников. Подросток заявил, что одноклассники «довели» его до этого поступка. Сейчас школьника везут на допрос.

Реакция правоохранительных органов на произошедшее в школе в Нижнем Новгороде


Произошедшее прокомментировали в прокуратуре Нижнего Новгорода.

«Организована проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними», — говорится в заявлении ведомства.

Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Уточняется, что правоохранители проверят условия обучения детей. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции.

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#происшествия
#полиция
#нижний новгород
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Подросток напал с ножом на одноклассников во время урока в Нижнем Новгороде
11 марта 2025, 14:46

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток напал с ножом на одноклассников в школе № 117 прямо во время урока, два ребенка ранены. Об этом пишет Shot.
По данным издания, восьмиклассник достал из портфеля нож и ударил им одного одноклассника в живот, а второго — в шею, после чего быстро сбежал. Подростков экстренно госпитализировали. По данным местного департамента образования, угрозы для жизни пострадавших нет.

По словам одноклассников, нападавший — 14-летний Максим — является классическим тихоней, с которым в классе никто не общается. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое.

Полиция нашла сбежавшего Максима на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. Отмечается, что парень успел позвонить родителям и сообщить о происшествии. Подростка задержали и везут на допрос.

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#полиция
#лэп
#нож
#приговор
#мать
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AFP: боевики взяли в заложники 450 человек в поезде в Пакистане
11 марта 2025, 14:36

Фото: istockphoto/leolintang

Боевики взяли в заложники 450 человек, находящихся в поезде в Пакистане. Об этом пишет издание Agence France-Presse.
«Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков», — прокомментировал журналистам чиновник Белуджистан Мухаммад Кашиф.
Перед этим сообщалось, что мужчина взял в заложники лесничих в Калужской области. Они прибыли на сигнал о незаконной вырубке. Уточнялось, что злоумышленника ранее уже судили. Трое заложников были им застрелены, а после мужчина совершил суицид. Прибывшая на место происшествия полиция освободила остальных заложников. Позже их осмотрели медики, не зафиксировав повреждений или угрозы жизни и здоровью.

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