В Санкт-Петербурге женщина умерла после операции по уменьшению живота

Массовые атаки хакерского ботнета разоряют российские банки на миллионы рублей в день через получение SMS. Об этом рассказал глава отдела компании Servicepipe, киберэскперт Антон Чемякин. По его словам, программа с разных IP-адресов пытается войти в личный кабинет на сайтах кредитных организаций.