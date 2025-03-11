В Санкт-Петербурге женщина умерла после операции по уменьшению живота

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В Петербурге женщина умерла после операции по уменьшению живота. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по городу.
56-летняя пациентка клиники на Выборгском шоссе хотела избавиться от лишнего веса, подтянуть грудь и живот. Ей убрали жировые отложения и избыток кожи на животе.
Спустя несколько дней женщина начала задыхаться, скорая помощь отвезла ее в городскую больницу. В течение полутора часов медики пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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Спустя несколько дней женщина начала задыхаться, скорая помощь отвезла ее в городскую больницу. В течение полутора часов медики пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова