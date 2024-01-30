В Екатеринбурге осудили мать за гибель двухлетней дочери

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В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд приговорил 22-летнюю мать к одному году ограничения свободы за то, что ее двухлетняя дочь утонула в ванной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно материалам дела, 19 сентября 2023 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она поместила маленькую девочку в ванну, включила воду и ушла в комнату. Вернулась она только через 40 минут.
Таким образом, ребенок утонул. За это суд признал женщину виновной и назначил ей один год ограничения свободы.
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«При этом женщина осознавала, что ее дочь в силу своего малолетнего возраста не умеет плавать, не способна покинуть ванну и выключить поступление в нее воды из-под крана», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова