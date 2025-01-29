В Екатеринбурге школьница умерла после сухариков с энергетиком

Фото: istockphoto/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR
Школьница из Екатеринбурга умерла после того, как съела пачку обычных сухариков, запив их энергетическим напитком. Перед смертью девочка билась в конвульсиях, а изо рта у неё шла пена.
О страшном происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Герла тусила в подъезде с друзьями и подружками, как это иногда любят делать подростки. Перед этим компания заходила в магазин, где закупилась булочками, сухариками, чипсами и подобной дребеденью, включая энергетики. В какой-то момент 16-летней девочке стало плохо, она замахала руками, потом упала, посинела, а изо-рта у неё пошла пена. Ребята вызвали скорую, но медики успели лишь констатировать смерть.
При обыске ни у кого из компании не было обнаружено запрещённых веществ ли алкоголя. Точную причину смерти несовершеннолетней установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что она росла в неполной семье, состояла на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, а также на учёте у нарколога после обнаружения у неё в крови спиртосодержащей жидкости.
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Александр Бойцов