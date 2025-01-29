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В Екатеринбурге школьница умерла после сухариков с энергетиком

Фото: istockphoto/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

Фото: istockphoto/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

Школьница из Екатеринбурга умерла после того, как съела пачку обычных сухариков, запив их энергетическим напитком. Перед смертью девочка билась в конвульсиях, а изо рта у неё шла пена.


О страшном происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Герла тусила в подъезде с друзьями и подружками, как это иногда любят делать подростки. Перед этим компания заходила в магазин, где закупилась булочками, сухариками, чипсами и подобной дребеденью, включая энергетики. В какой-то момент 16-летней девочке стало плохо, она замахала руками, потом упала, посинела, а изо-рта у неё пошла пена. Ребята вызвали скорую, но медики успели лишь констатировать смерть.

При обыске ни у кого из компании не было обнаружено запрещённых веществ ли алкоголя. Точную причину смерти несовершеннолетней установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что она росла в неполной семье, состояла на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, а также на учёте у нарколога после обнаружения у неё в крови спиртосодержащей жидкости.

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Мизулину допрашивают по делу об угрозах убийством от треш-стримера без участия прессы
Главу ЛБИ Мизулину допрашивают по делу об угрозах от треш-стримера без прессы
29 января 2025, 15:49

Екатерина Мизулина (фото: соцсети)

В Ярославле допрашивают главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, обвиняемого в угрозах ей убийством. Заседание проводится в Кировском районном суде города без участия прессы, пишет ТАСС.
Судья Елена Сергеева объяснила, что проведение допроса потерпевшей в открытом судебном заседании в присутствии журналистов может привести к разглашению сведений о частной жизни участников судопроизводства, а также сведений, унижающих их честь и достоинство.

Мизулина подчеркнула, что лично не знакома с Дурдиевым, поэтому не испытывает к ниму личной неприязни.

Ранее сообщалось, что Ярославская лаборатория судебной экспертизы Минюста России провела психолого-лингвистическую экспертизу. В результате в словах Дурдиева не было установлено наличие угрозы убийством Мизулиной. Однако в видеообращении содержатся лингвистические признаки угрозы совершения насильственных действий сексуального характера, насильственных унизительных действий и негативные сведения о личности и рабочей деятельности потерпевшей.

В июне 2021 года Аслан Дурдиев серьёзно избил мужчину в центре Ярославля. Он действовал из хулиганских побуждений. На это обратила внимание Екатерина Мизулина, которая направила в МВД России просьбу о проведении проверки. В ответ на это обвиняемый записал видеообращение к главе Лиги безопасного интернета, в котором, используя ненормативную лексику, угрожал её убийством.

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Россиянка помогла принять роды в летевшем в Нью-Йорк самолете Uzbekistan Airways
29 января 2025, 15:08

Фото: iStock/ Nadezhda1906

Пассажирка из РФ помогла принять роды в самолете авиакомпании Uzbekistan Airways. Воздушное судно направлялось в США, сообщил Телеграм-канал Shot.
54-летняя Виктория поделилась, что летела в Нью-Йорк с пересадкой в Ташкенте. В момент нахождения воздушного судна над Северным Ледовитым океаном, у ее попутчицы из соседнего ряда — гражданки Узбекистана, путешествовавшей с супругом и четырьмя детьми в бизнес-классе — вдруг начались роды.

Россиянка отметила, что сначала другие пассажиры начали паниковать, а стюардессы стали искать медика. На их призывы отозвались женщина-акушер и хирург. Врачи приняли роды вместе с Викторией — мальчик появился на свет, когда лайнер пролетал над Гренландией.

Экипаж решил развернуть самолет и совершить экстренную посадку в Исландии. Мать и младенца отправили в местное медицинское учреждение, с ними остались и отец малыша с другими детьми. Потом воздушное судно отправилось в точку назначения.

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#роды
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Прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна
29 января 2025, 14:42

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна из-за его призывов атаковать Россию и ее граждан беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, ведомство нашло в интернете интервью с блогером Арсеном Маркаряном, где он высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

Еще раз свои призывы Маркарян повторил во время участия в прямом эфире другого публичного канала.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании А. Маркаряна по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что результаты рассмотрения контролируются.

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Под Калугой мужчина захватил в заложники лесничих, после чего убил троих и себя
29 января 2025, 13:35

Фото: iStock/blinow61

В Калужской области мужчина взял в заложники сотрудников лесничества, которые прибыли по сигналу о незаконной вырубке леса. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
Отмечается, что лесоруб ранее уже был судим. Он напал на лесничих, прибывших разобраться с ним, после чего застрелил трёх заложников и совершил самоубийство.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и освободили оставшихся заложников. Их осмотрели врачи – повреждения не зафиксированы, их здоровью ничто не угрожает.

Местная прокуратура уточнила, что тела убитых сотрудников лесничества были обнаружены в служебной Газели, которую преступник поджёг.

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«Будешь лизать нам ноги»: трое сыновей избили мать до полусмерти. Какие тайны семьи из Ульяновска всплыли на шоу «Мужское/Женское»
29 января 2025, 13:20

Альбина (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)

В Ульяновске трое взрослых сыновей избили мать так, что она потеряла сознание, женщина уверена, что детей против нее настроил ее супруг, с которым она прожила в браке 19 лет и сбежала с младшим ребенком после очередного избиения. «Радио 1» приводит жуткую историю одной российской семьи, члены которой оказались на передаче «Мужское/Женское» на Первом канале.

19 лет избиений


Альбина и Вадим (имена изменены) прожили в браке 19 лет, и все эти годы супруг избивал женщину и всячески издевался над ней. Все происходило на глазах у детей, которые выросли, считая подобные отношения в семье нормой.

«Я сама попала под его влияние. Я 19 лет прожила с ним и думала, что это нормально — человек меня избивает, мне изменяет. Он говорил, мы семья, мы должны жить ради детей. Он всегда бил меня при детях», — рассказала Альбина.
После очередного такого случая женщине понадобилась помощь врачей, и она легла в больницу.

«В ноябре он избил меня на глазах у маленького сына. Он гладит меня по голове, плачет и говорит: мам, не умирай, проснись. Я легла в больницу, а на следующий день он привел домой женщину. Сказал – приходи к нам, будешь рабыней, будешь стирать ее трусы, будешь лизать нам ноги», — пояснила героиня программы.

После этого женщина наконец решилась уйти от тирана. Она сняла побои и написала заявление, но уголовное дело так и не возбудили. Альбина сбежала с младшим сыном в социальный центр «Причал надежды», где ее нашли трое старших сыновей и жестоко избили.

«Сдохла мразь»


По решению суда все четверо сыновей должны были проживать с матерью.

«У нас четверо сыновей, трое после развода остались с ним. А младший – со мной. Когда под его влиянием дети меня избили, они сделали фотоотчет, отправили отцу и сказали – мы свое дело сделали, можешь приехать за нами», — рассказывала Альбина.

После чего бывший муж разослал фотографии избитой женщины знакомым, родителям из школы и детского сада. Снимки он подписал: «Сдохла мразь».
Альбина (Фото: кадр из программы «Мужское/женское»)
Сыновья женщины заявили, что ни капли не раскаиваются в содеянном, а отец уверял зал, что мать сама их довела до такого поступка.

«Мы не хотим жить с матерью, хотим быть с отцом. Судья отдала нас матери против нашей воли. Нас отправили в «Причал надежды». Там забрали телефоны, мы не могли выйти на улицу, как тюрьма», — рассказал один из сыновей.

Вадим по-прежнему продолжает преследовать Альбину и пытается забрать у нее их младшего сына, который имеет проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном уходе.

«Жили счастливо»


В студии появился и сам Вадим. По его словам, «жили они счастливо, все было в порядке».

«Она не работала. Все 18 лет была на моем иждивении. Я ее не бил. Дети избили мать, потому что она их довела. Она делала это методично. Пила, курила, уходила из дома, бросала их. Я не знал, что у них был такой план. Я их наказал – провел разъяснительную беседу», — оправдался Вадим.

При этом он заявил, что Альбина не сможет как следует заниматься младшим ребенком, которому сейчас четыре года, и по этой причине отец хочет забрать его у матери. Однако младший сын жить с отцом не хочет.

«Я по папе не скучаю. Он избивал маму. Меня мама называет защитником. Хочу, чтобы братики приехали к нам. Я скучаю по ним», — рассказал на камеру мальчик.


Фото: iStock/undefined undefined


«Мне нужны только сыновья»


Как оказалось, история с избиением Альбины собственными детьми в этой семье не самая жуткая. Была еще одна. По словам женщины, она была беременна девочкой.

«Я была беременная девочкой. Он сказал – этого ребенка не будет, мне нужны только сыновья. Я ненавижу тебя, потому что у тебя дочь», — вспомнила женщина.

Когда Альбина бала на сроке 27 недель, Вадим сильно избил ее и запер дома на три дня, пока у женщины не начались схватки, и она не родила крошечную девочку весом 930 грамм. Малышка умерла через 16 дней.

Тем временем у тирана родилась дочь от новой женщины. Сейчас пара ищет комфортный дом для переезда.

На чьей стороне правда


В студии появилась и адвокат Альбины, которая рассказала, что Вадим напал на нее прямо в здании областного суда.

«Я от этого человека тоже пострадала. Он начал нападать на меня при детях в областном суде. Дети и его престарелый отец радовались, как он избивал женщину», — поделилась она.

Соседи семьи также рассказали, что Вадим был агрессивным, ни с кем не здоровался и мог без причины нахамить. Одна женщина добавила, что ранее он отбывал наказание за распространение наркотиков.

После завершения передачи Альбина в присутствии полицейских и московского адвоката написала новое заявление на бывшего супруга.

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В подмосковной деревне поймали жителя Воронежа с килограммом эфедрона
29 января 2025, 13:17

Фото: istockphoto.com/Tinnakorn Jorruang

25-летнего жителя Воронежа задержали рядом с одним из домов в деревне Гребнево городского округа Щёлково по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При личном досмотре полицейские обнаружили у молодого человека три свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком эфедроном. Его общая масса составила около одного килограмма», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» Молодого человека оставили под стражей до суда.

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#щёлково
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Аферисты изобрели схему мошенничества с дубайским шоколадом
29 января 2025, 12:54

Фото: iStock / nicoletaionescu

Злоумышленники придумали схему мошенничества с дубайским шоколадом. Об этом предупредили в МВД.
«Аферисты создают фальшивые сайты с логотипами таких известных брендов, как Deliveroo и Fix Dessert Chocolatier. Благодаря этому они выманивают у россиян персональные данные, а порой и распространяют вредоносное программное обеспечение. Между тем некоторые из таких брендов и вовсе не имеют официального интернет-магазина», – указали в силовом ведомстве.
В этих ситуациях следует быть как можно внимательнее. Лучше всего посмотреть отзывы на независимых платформах, добавили в министерстве.

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Житель Москвы задушил любовницу во время сексуальных забав
29 января 2025, 12:33

Фото: istockphoto/somkku

Москвич случайно задушил свою любовницу во время нестандартных сексуальных игрищ. Полицейским 38-летний Сергей рассказал, что закрыл девушке рот, но не успел вовремя отпустить.
О происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Мужчина пригласил 29-летнюю Полину в свою квартиру в Дмитровском районе. Пара иногда практиковала БДСМ. Во время полового акта мужик вдруг заметил, что партнёрша как-то вяло реагирует на жёсткие ласки, затем она и вовсе обмякла. Он отпустил девушку, но было уже поздно.

Сергей запаниковал. Сначала он вынес подругу на лестничную клетку, но потом одумался и вызвал экстренные службы. Спецаилисты нашли жертву на лестничной площадке, но реанимировать уже не смогли. К тому моменту Полина была мертва. На теле также обнаружили синяк под глазом и ссадину на губе.

Убийцу задержали. Москвич уверяет, что специально не хотел причинить вред любимой, а просто потерял над собой контроль от страсти. Ранее Сергей был судим за уклонение от уплаты алиментов и торговлю наркотиками.

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Бывший вице-президент Российского футбольного союза задержан за дачу взятки сотруднику спецслужб
Бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина задержали за дачу взятки
29 января 2025, 12:20

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали по подозрению в даче взятки сотруднику спецслужб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, он передал правоохранителю 50 миллионов рублей. Также задержали получателя денег.

Сергей Анохин начал карьеру в качестве футболиста. После он решил заняться бизнесом. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года он возглавлял футбольный клуб «Химки». А затем стал чиновником в Российском футбольном союзе.

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