В Екатеринбурге школьница умерла после сухариков с энергетиком

В Ульяновске трое взрослых сыновей избили мать так, что она потеряла сознание, женщина уверена, что детей против нее настроил ее супруг, с которым она прожила в браке 19 лет и сбежала с младшим ребенком после очередного избиения. «Радио 1» приводит жуткую историю одной российской семьи, члены которой оказались на передаче «Мужское/Женское» на Первом канале.