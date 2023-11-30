URA.RU пишет, что молодой человек жив и доставлен в больницу. Источник издания говорит, что видел, как из института выводили парня — «говорят, магистрант, первый курс». По предварительной версии, он поссорился с иностранцами прямо у института. В него, по словам собеседника, «шмальнули из травмата». «У него из головы идет кровь. Но сквозного вроде нет»,-говорит студент. Парень шел сам, но пошатывался. К институту прибыла скорая помощь и отряд Росгвардии.Ранее сообщалось, что ученик школы № 1392 имени Рябинкина Георгий З. принес в образовательное учреждение боеприпас. Администрация школы вызвала его отца. Он сказал, что мальчик нашел гранату РГД-33 во время прогулки в лесополосе. Оказалось, что у отца дома хранится оружейный арсенал.Читайте также:В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребраЖитель Тюмени открыл огонь по оппоненту из-за места на парковкеРоссийский третьеклассник принес в школу боевую гранату и раскрыл арсенал отца