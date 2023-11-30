Российский третьеклассник принес в школу боевую гранату и раскрыл арсенал отца

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В Москве третьеклассник принёс в школу боевую гранату, которую взял у своего отца.
Как сообщает телеграм-канал Mash, ученик школы № 1392 имени Рябинкина Георгий З. принес в образовательное учреждение боеприпас. Администрация школы вызвала его отца. Он сказал, что мальчик нашел гранату РГД-33 во время прогулки в лесополосе. Оказалось, что у отца дома хранится оружейный арсенал.
К делу привлекли полицейских. Правоохранители посмотрели жилье семьи и нашли там множество снарядов: немецкие гранаты, гильзы, мины времён ВОВ разнообразные патроны и снаряды. Выяснилось, что папа школьника — чернокопатель. А зачем мальчик принёс в школу гранату, выяснит полиция.
Ранее сообщалось, что школьница во время игры выпала из окна школы в центре Москвы. Следователи организовали проверку в образовательном учреждении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак