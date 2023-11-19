В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что системы противовоздушной обороны в Электростали успешно отразили нападение беспилотника, который направлялся в сторону Москвы.
«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — заявил Собянин.
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