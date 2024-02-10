В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в образовательный центр

Фото: iStock/by sonmez
В Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали. Еще один скончался от полученных травм. На месте трагедии работают оперативные службы.
На данный момент личность погибшего не установлена. Примечательно, что образовательный центр, куда попала граната, находится на первом этаже жилого дома.
Согласно данным Telegram-канала Shot, взрыв мог совершить недовольный посетитель данного центра после конфликта с сотрудниками.
Ранее сообщалось, что на территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. Практически два килограмма взрывчатки с ручным детонатором находились в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода.
Читайте также:
Взрыв произошёл в Элисте в жилом доме
В Петербурге предотвращен теракт на металлургическом заводе
В Адыгее во время урока в школе частично обрушился потолок
На данный момент личность погибшего не установлена. Примечательно, что образовательный центр, куда попала граната, находится на первом этаже жилого дома.
Ранее сообщалось, что на территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. Практически два килограмма взрывчатки с ручным детонатором находились в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода.
Читайте также:
Взрыв произошёл в Элисте в жилом доме
В Петербурге предотвращен теракт на металлургическом заводе
В Адыгее во время урока в школе частично обрушился потолок
Екатерина Коршунова