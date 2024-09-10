В Енакиево школьница прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы

В ночь на 10 сентября в жилой дом в подмосковном Раменском влетел беспилотник. После прилета началось возгорание, ударной волной повредило более 50 квартир. По последним данным, погибла женщина, еще несколько человек пострадало. В материале «Радио 1» расскажем, что известно об атаке ВСУ на Московскую область 10 сентября.