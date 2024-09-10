В Енакиево школьница прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы

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В городе Енакиево Горловского района в Донецкой Народной Республике 14-летняя школьница прикурила от Вечного огня. Кроме того, она сожгла возложенные к монументу цветы.
Юная вандалка приехала из Донецка в гости к подруге, передаёт телеграм-канал «Mash на Донбассе». Девочки болтались по городу. В какой-то момент им захотелось покурить, а спичек или зажигалки не нашлось. Тогда дончанка с розовыми волосами не придумала ничего лучше, как прикурить от Вечного огня у монумента павшим героям Великой Отечественной войны. Её подруга снимала происходящее безобразие на телефон.
Следственный комитет и органы внутренних дел уже инициировали проверку по факту происшедшего. Кощунственное и безответственное поведение юных хулиганок не останется безнаказанным.
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