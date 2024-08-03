Российские подростки вырвали могильные кресты на кладбище в Великом Новгороде

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Российские подростки вырвали могильные кресты и прошли с ними по кладбищу, сообщает прокуратура Новгородской области в Telegram-канале.
Инцидент произошел 2 августа на Западном кладбище в Великом Новгороде. Несколько молодых людей вырвали могильные кресты и ходили с ними по кладбищу. Информация о произошедшем просочилась в Интернет и стала известна прокуратуре. По данному факту начато расследование.
Также прокуратура планирует проверить условия проживания молодых людей.
Ранее следователи МВД возбудили в Саратове уголовное дело в отношении молодых людей, погасивших вечный огонь.
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«Прокуратура рассмотрит вопрос о наличии в действиях лиц состава правонарушения, предусматривающего ответственность за надругательство над местами захоронения умерших», – заявили в ведомстве.
Также прокуратура планирует проверить условия проживания молодых людей.
Ранее следователи МВД возбудили в Саратове уголовное дело в отношении молодых людей, погасивших вечный огонь.
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Александр Климов