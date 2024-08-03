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Российские подростки вырвали могильные кресты на кладбище в Великом Новгороде

03 августа 2024, 23:43
Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Российские подростки вырвали могильные кресты и прошли с ними по кладбищу, сообщает прокуратура Новгородской области в Telegram-канале.
Инцидент произошел 2 августа на Западном кладбище в Великом Новгороде. Несколько молодых людей вырвали могильные кресты и ходили с ними по кладбищу. Информация о произошедшем просочилась в Интернет и стала известна прокуратуре. По данному факту начато расследование.

«Прокуратура рассмотрит вопрос о наличии в действиях лиц состава правонарушения, предусматривающего ответственность за надругательство над местами захоронения умерших», – заявили в ведомстве.



Также прокуратура планирует проверить условия проживания молодых людей.

Ранее следователи МВД возбудили в Саратове уголовное дело в отношении молодых людей, погасивших вечный огонь.

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#вечный огонь
В Белгородской области сообщается о громких звуках
Гладков: громкие звуки в Белгородской области связаны с авиацией ВС РФ и ПВО
03 августа 2024, 22:24

Фото: istockphoto/I_Valentin

Причиной громких звуков в Белгороде и области является работа авиации ВС РФ и противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
«Кроме того, последний громкий звук связан с работой авиации ВКС Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Чиновник уточнил, что над Белгородским районом сбиты несколько беспилотников. Ранее Гладков сообщал об обстреле со стороны ВСУ населенных пунктов Шебекино и Березовки.

Пострадали три человека, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Уточнялось, что пострадали дома, один из них загорелся, но пламя удалось быстро затушить. Кроме того, повреждены кровли и фасады.

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#вячеслав гладков
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Рейсовый автобус из Питера сгорел под Приозерском
03 августа 2024, 22:08

Фото: istockphoto/BogdanV

Рейсовый автобус из Санкт-Петербурга сгорел под Приозерском. Об этом сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба в социальных сетях. Известно, что автобус №960 выгорел целиком. К счастью, никто не пострадал. Возгорание ликвидировала дежурная смена 113 пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспас. Все случилось рядом с населенным пунктом Шумилово.
Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате аварии с возгоранием на трассе Р-22 «Каспий». Предварительно, столкнулась «Газель» с большегрузом на встречной полосе. Кроме того, в ДТП с участием автобуса в Красноярском крае пострадали 25 человек.

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Гладков: трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Шебекино и Березовку
03 августа 2024, 21:45

Фото: istockphoto/N-sky

О троих пострадавших при атаке со стороны ВСУ сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Уточняется, что были атакованы населенные пункты Березовка и Шебекино.
«После повторного обстрела Шебекино ранены двое: у мужчины осколочное ранение ноги, у женщины — осколочное ранение левой голени. Также появилась информация о пострадавшей в результате атаки дрона-камикадзе по частному дому в селе Березовка Борисовского района. Женщину с контузией бригада скорой доставляет в Городскую больницу № 2 Белгорода», — написал чиновник.

Гладков уточнил, что снарядом поврежден частный дом. Здание загорелось, но пламя быстро ликвидировали. Еще в четырех домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли, легковушку задело осколками.

Российские приграничные территории регулярно обстреливает противник. Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в очередной раз потерпели поражение в зоне СВО.

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#белгородская область
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«Может, вернешься?»: Алкоголик кивал, когда его невесту били головой об пол
03 августа 2024, 20:10

Фото: istock / art159

Семейная жизнь преподавательницы русского языка и литературы Маши* едва не закончилась трагически. Два месяца девушка встречалась с парнем, из-за которого чуть не умерла.

Знакомство на радость матери

Маша и Антон познакомились в ноябре 2022 года в интернете, встретились и практически сразу съехались. Мужчина казался идеальным женихом. Девушку подкупило, что у него в профиле было написано: «Я выбираю жизнь без вредных привычек!». Маша познакомилась с матерью Антона в первую неделю после знакомства, пишет «АиФ».

В декабре 2023-го пара сняла жилье у знакомых Антона. Мать мужчины регулярно приезжала в гости с пакетами продуктов. Смотря на сына, который постоянно сидел за компьютером, она загадочно восклицала: «Машенька, как же тебе повезло! Он начал новую жизнь!».

На тот момент девушка не понимала, что мать имеет в виду. При этом ее беспокоила особенность Антона, который играл в несколько игр одновременно.
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«Чего-то не хватает»

Через месяц «семейной жизни» свекровь снова пришла в гости. Тогда мужчина разгневался, накричал на мать и попросил «посидеть за компом».

«Он вел себя так, словно ему чего-то не хватает», — отмечает девушка.
Периодически избранник Маши выпивал. Каждое утро его мучило сильное похмелье и он клялся, что бросит. Через время героине написала общая знакомая, предупредив, что Антон зависимый и прошлая девушка ушла от него из-за алкоголя. Тогда она не осознала масштабов проблемы.

Через время в дом стали приходить гости, который распивали спиртное и развлекались до утра.

Незваные гости

Поздней февральской ночью в квартиру пришел пьяный владелец жилья с дочерью Ольгой. Они заявили, что им негде выпить. Тогда Маша рассердилась и попыталась выгнать непрошенных гостей.

В какой-то момент дочь хозяина схватила ее за волосы и стала угрожать расправой. В это время Антон пил и согласно кивал, а женщина орала: «Давай убьем твою невесту!».

Ольга потащила Машу в коридор, затем — в подъезд. По пути она била Машу головой об пол. Девушка поняла, что не стоит спорить с агрессивными пьяницами, а бежать оттуда с вещами. Неадекватная женщина рассмеялась и заявила, что она ничего не получит, и вообще теперь должна заплатить.

Антон созвонился с мамой и та прибежала «помогать» в три часа утра.

Не оглядывая на пострадавшую, она полетела к сыну и рявкнула: «Как ты?» Мы выбрались из квартиры и вынесли свои вещи. Хозяева остались пить». Позже Антон отговорил Машу подавать заявление в полицию.
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«Может, вернешься?»

После этого пара разбежалась по родным домам. Прошло полгода, но Антон все еще пытается вернуть девушку.

Недавно Маше звонила мать мужчины и доложила: «Мы-таки купили ему квартиру в Новой Москве. А мой Антоша такой хороший!.. Он закодировался еще раз. Может, вернешься?».

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На подмосковной трассе Р-22 «Каспий» в ДТП с возгоранием погибли два человека
03 августа 2024, 19:44

Фото: istockphoto/blinow61

Жизни двух человек унесло ДТП с возгоранием на подмосковной трассе Р-22 «Каспий». Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Московской области.
«Предварительно, водитель, управляя автомашиной марки «Газель», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes, от чего у последнего произошло возгорание. В результате ДТП водители обеих машин погибли», — сказано в публикации.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, на месте инцидента работает Госавтоинспекция. Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Красноярском крае число пострадавших выросло до 25 человек. Транспорт съехал в кювет при следовании из Маганска в Береть.

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#новости подмосковья
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Саратовский суд 23 августа пересмотрит решение по делу Фургала
03 августа 2024, 19:21

Фото: istockphoto/AMilkin

Приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу пересмотрит суд в Саратове 23 августа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил защитник фигуранта уголовного дела Андрея Палея Артем Сарбашев.
«В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда». — прокомментировал адвокат, добавив, что судебный процесс провели несправедливо.

Фургала признали виновным в организации убийств и покушения, приговорив бывшего чиновника к 22 годам колонии. Осужденный свою вину не признал. Среди фигурантов дела десять человек.

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#хабаровский край
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#уголовное дело
#криминал
#убийство
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На Украине нацгвардейцы убили иностранца из-за криптовалюты
На Украине нацгвардейцы задушили марроканца за 7 миллионов гривен
03 августа 2024, 18:58

Фото: istockphoto/RL Photography

Солдаты нацгвардии Украины задушили марроканца из-за криптовалюты, а именно, из-за семи миллионов гривен. Об этом сообщает «Политика страны», ссылаясь на источник. Сначала иностранца похитили, пытали, а потом закопали в лесу, выведав необходимую информацию.
Позже выяснилось, что несчастного затолкали в «бус» прямо на улице средь бела дня, но на это никто не обратил внимания, ведь такое на улицах Украины происходит нередко. Изначально информировали о некой банде «неизвестных».

Ранее сообщалось, что украинец-трансгендер украл малыша в Кременчуге из перинатального центра. Злоумышленник попал на видеокамеры. Сейчас ребенок в порядке, а в отношении похитителя открыли уголовное дело.

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#деньги
#полиция
#криптовалюта
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После вспышки кишечной инфекции в Светлогорске закрыли смену в детском лагере
03 августа 2024, 18:36

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Работа смены в лагере «Огонек» в Светлогорске временно остановлена. У десятков детей обнаружили ротавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что дети отправлены на попечение родителей. Накануне за медицинской помощью с острой кишечной инфекцией обратились 32 ребенка, 5 из них были госпитализированы.

Ведомство осуществляет в лагере противоэпидемические мероприятия. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#следственный комитет
#уголовное мероприятия
#лагерь
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Ненависть к мужчинам, грязные слухи, иконы и труп кошки: Подробности жизни и смерти трех сестер в Петербурге
Брат умерших сестер в Петербурге рассказал о возможных причинах их поступка
03 августа 2024, 18:32

Фото: istock / doidam10

Загадочно погибшие в запертой изнутри комнате в многоэтажке в Петербурге сестры оставили после себя много вопросов. Зачем они закрылись, почему перестали общаться с родственниками и для чего голодали. Следователи сейчас пытаются выяснить, что произошло в семье, задавая вопросы другими родственниками. Братья женщин предположили, что всему виной ненависть к мужчинам старшей сестры, которая влияла на остальных. В материале «Радио 1» расскажем подробности жизни сестёр и в каких условиях они умерли.

Обвинения в домогательствах

У 35-летней Оксаны* два высших образования – психологическое и геологическое. В 2015 году она с помощью отца-священника устроилась аспирантом на биологическое направление, однако девушке не хватало знаний.

Отец девушки пообщался с заведующим одной из кафедр вуза и попросил его взять Оксану на работу на должность лаборанта. Как рассказали знакомые из университета, девушка общалась только по делу, подробностями своей жизни не делилась.

В 2021 году старшая сестра пришла домой в слезах и заявила отцу, что не может продолжать работать в университете. Она сказала, что заведующий кафедрой приставал к ней. Девушка жаловалась вышестоящему руководству, но в полицию не обращалась. В итоге Оксана уволилась.

«Она начала обвинять отца в том, что произошло с ней, потому что он курировал ее в научном пути», — рассказал младший брат Савелий в ходе допроса, пишет «SPB.KP.RU».
В разговоре с изданием завкафедры возмутился обвинениями, сказав что не мог иметь наглости домогаться до девушки, зная ее отца. К тому же, в прошлом их дедушки были коллегами.

«Олеся была очень нелюдима, с непомерным самомнением. Ее сильный характер наложился на нежелание с кем-то работать и учиться. Уже через полгода после поступления она заявила мне, что «привыкла все делать сама» и не нуждается в научном руководителе», — рассказала он.
Кроме того, девушка конфликтовала с дирекцией вуза, не желала отчитываться по итогам учебного года и не могла сдать экзамен по специальности независимой комиссии.
Фото: istock / vladans

Трехэтажный мат

Отношения Оксаны с отцом становились хуже и хуже. У батюшки обнаружили рак и он скончался осенью 2022 года. Девушка не помогала ему и даже не явилась на похороны.

Младший брат Савелий рассказал, что она умело применила свое психологическое образование и подговорила остальных сестер жить с ней в одной комнате. Девушки закрылись, от братьев принимали только еду и часть пенсии матери.

«Мне кажется, они стали бояться или ненавидеть мужчин после истории с домогательствами. А все попытки наладить отношения встречали в штыки, покрывая меня трехэтажным матом. Если и подходили ко мне с просьбой, то только всей группой, как будто переживали, что я наврежу им», — рассказал брат умерших.

В комнате сестер были только иконы и книги

Правоохранители удивились, что брат долго не подозревал о смерти троих женщин. Оказалось, что квартира была очень замусорена. Вероятно, антисанитария помешала мужчине понять, что случилось за дверью.

В комнате сестёр не было телевизора, компьютера или других средств досуга. На троих у них был один телефон. Комната была увешана иконами и заставлена книгами.
Фото: istock / VMarin

Кроме тел сестер, в комнате нашли мертвую кошку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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*Имя изменено
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