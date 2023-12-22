В гараже жителя Крыма нашли оружейный арсенал и тротил

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В Крыму задержали мужчину по подозрению в хранении оружия и взрывчатых веществ. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Керчи россиянина, в гараже которого был организован оружейных схрон. Там хранилось свыше 500 граммов бездымного пороха, почти килограмм тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье и его составляющие, два самодельных карабина, два револьвера и большое количество разнокалиберных патронов.
Всё обнаруженное было изъято и отправлено на экспертизу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что в следующем году диверсии против России будут усилены.
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Всё обнаруженное было изъято и отправлено на экспертизу.
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Анастасия Чинкова