В Геленджике пьяная девушка забралась на верхушку городской ёлки

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В Геленджике женщина забралась на самую верхушку двадцатиметровой городской ёлки, которая была установлена в преддверии Нового года. Об этом пишет портал 93.RU, ссылаясь на очевидцев.
Согласно сообщению, случилось это накануне вечером. Предварительно, женщина гуляла с подругами на Центральной площади и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она полезла на дерево под советы подруг, которые остались стоять внизу. Удалось ли ей благополучно покинуть занимаемую высоту – не известно. Уточняется, что высота елки составляет 20 метров.
Тем не менее инцидентом заинтересовались местные полицейские. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 19-летний молодой человек на спор ударил сотрудника ДПС, в случае возбуждения уголовного дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова