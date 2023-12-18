Секс-вечеринка «Свингеров» в Краснодаре обернулась смертью женщины

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz
В ходе свингерпати в Краснодаре скончалась женщина. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Две пары любителей сексуальных экспериментов находились в квартире, где распивали алкоголь и употребляли запрещенные вещества. В какой-то момент 41-летняя женщина разозлилась очередной сменой партнера и вышла из квартиры.
По информации портала, тело женщины нашли на первом этаже многоэтажного дома. По предварительным данным, она споткнулась и скатилась по лестнице с 11-го этажа. Правоохранители устанавливают подробности произошедшего.
Основной версией полицейских является несчастный случай, так как из ее сексуальных партнеров, с кем женщина могла вступить в конфликт, из квартиры в момент ее гибели не выходил.
Читайте также:
В Петербурге дворник погиб из-за упавших на голову с крыши сосулек
Житель Бурятии заживо сжег троих человек, включая свою мать
Топ-менеджер превратил свою помощницу в секс-рабыню
По информации портала, тело женщины нашли на первом этаже многоэтажного дома. По предварительным данным, она споткнулась и скатилась по лестнице с 11-го этажа. Правоохранители устанавливают подробности произошедшего.
Читайте также:
В Петербурге дворник погиб из-за упавших на голову с крыши сосулек
Житель Бурятии заживо сжег троих человек, включая свою мать
Топ-менеджер превратил свою помощницу в секс-рабыню
Анастасия Крестьянова