Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров ранее уже был осуждён

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Гаджимурад Кагиров, который, возможно, был среди совершивших теракт в Дагестане, ранее уже был осуждён за агрессивное поведение. Об этом пишет RT.
Согласно информации RT, в 2021 году Кагирова привлекали к ответственности. В июне этого года мужчина также нарушил закон.
Находясь около ресторана, Кагиров был в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и отказывался показать паспорт и проехать в полицейский участок. Уточняется, что при этом мужчина хватал правоохранителей за форму.
Суд признал Кагирова виновным и назначил штраф. Однако остается неизвестным, выплатил ли он назначенную сумму.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Находясь около ресторана, Кагиров был в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и отказывался показать паспорт и проехать в полицейский участок. Уточняется, что при этом мужчина хватал правоохранителей за форму.
Суд признал Кагирова виновным и назначил штраф. Однако остается неизвестным, выплатил ли он назначенную сумму.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Екатерина Коршунова