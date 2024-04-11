В Германии чиновник насиловал сыновей украинских беженцев

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В Германии местного чиновника приговорили к восьми годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми украинских беженцев. Об этом сообщает Bild.
Согласно сообщению 43-летний женатый чиновник связался через соцсети с украинкой и предложил ей помощь в обустройстве в Германии. Женщина приехала туда со своим четырьмя детьми – двумя девочками и двумя мальчиками. Мужчина снял им квартиру в доме, котором проживает сам, дарил подарки и приглашал на различные мероприятия.
Оказалось, что все это время мужчина совершал с сыновьями украинки 9 и 11 лет действия сексуального характера. Он убеждал их молчать, угрожая депортацией из страны. Спустя время мальчики рассказали всё маме. Та обратилась в полицию.
При обыске у чиновника нашли целую коллекцию детского порно, в том числе с его участием. Он также снимал на видео свои действия с украинскими детьми и делился кадрами с другим педофилом.
Мужчину осудили на восемь лет с необходимостью пройти соответствующее лечение. При этом судья отметил, что в США его приговорили бы к 20 годам, однако суд вынужден соблюдать немецкие законы.
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Оказалось, что все это время мужчина совершал с сыновьями украинки 9 и 11 лет действия сексуального характера. Он убеждал их молчать, угрожая депортацией из страны. Спустя время мальчики рассказали всё маме. Та обратилась в полицию.
При обыске у чиновника нашли целую коллекцию детского порно, в том числе с его участием. Он также снимал на видео свои действия с украинскими детьми и делился кадрами с другим педофилом.
Мужчину осудили на восемь лет с необходимостью пройти соответствующее лечение. При этом судья отметил, что в США его приговорили бы к 20 годам, однако суд вынужден соблюдать немецкие законы.
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Элина Позднякова