В Германии украинских беженцев вербуют в ВСУ за немецкое гражданство

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В Германии украинских беженцев вербуют для ВСУ. Об этом сообщает портал «Mash».
По информации телеграм-канала, за службу в украинской армии беженцам обещают немецкое гражданство, которое можно будет получить по упрощенной схеме.
Однако получить немецкий паспорт можно будет после того, как вооруженный конфликт на Украине завершится.
Украинским беженцам предлагается вступить в немецкий добровольческий корпус. Украинцев заверяют, что с ними будут работать американские и польские инструкторы, и только после обучения, они отправятся в зону СВО.
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Однако получить немецкий паспорт можно будет после того, как вооруженный конфликт на Украине завершится.
Украинским беженцам предлагается вступить в немецкий добровольческий корпус. Украинцев заверяют, что с ними будут работать американские и польские инструкторы, и только после обучения, они отправятся в зону СВО.
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Анастасия Хохлова