В Германии ищут владельцев обнаруженных на тротуаре зубов
В немецкой общине Хойхельхайм в федеральной земле Гессен прохожий обнаружил на пешеходной дорожке человеческие зубы. Об этом сообщила уголовная полиция города, которая начала расследование и рассчитывает установить, кому они могли принадлежать.
Как уточнили правоохранители, сообщение о находке поступило в воскресенье. Прибывшие на улицу Кинценбахер Штрассе полицейские нашли в общей сложности 35 штук — в основном целых, а также несколько фрагментов.
По данным полиции, опрос местных жителей и сотрудников расположенной неподалеку стоматологической клиники пока не помог прояснить происхождение находки. На текущий момент у следствия нет оснований связывать этот случай с каким-либо преступлением.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что найденные зубы действительно принадлежат человеку. В связи с этим полиция продолжает расследование и просит всех, кто может располагать какой-либо информацией, обратиться к стражам порядка.
