В Германии ищут владельцев обнаруженных на тротуаре зубов

20 марта 2026, 22:57

Полицейские Гисена ищут владельцев обнаруженных на тротуаре 35 зубов

В немецкой общине Хойхельхайм в федеральной земле Гессен прохожий обнаружил на пешеходной дорожке человеческие зубы. Об этом сообщила уголовная полиция города, которая начала расследование и рассчитывает установить, кому они могли принадлежать.