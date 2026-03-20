Двух кошек спасли из горящей квартиры в Подмосковье — видео

20 марта 2026, 22:29

МЧС: Двух кошек спасли из горящей квартиры в подмосковном Домодедове

Фото: istockphoto/bra_nec

В подмосковном Домодедове спасатели вынесли из горящей квартиры двух кошек, оставшихся внутри после эвакуации жильцов. Животные надышались угарным газом, поэтому их сразу передали бригаде скорой помощи, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.