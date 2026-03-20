Двух кошек спасли из горящей квартиры в Подмосковье — видео
В подмосковном Домодедове спасатели вынесли из горящей квартиры двух кошек, оставшихся внутри после эвакуации жильцов. Животные надышались угарным газом, поэтому их сразу передали бригаде скорой помощи, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
По данным ведомства, пожар произошел в многоэтажном жилом доме с разноуровневой конструкцией. Загоревшаяся квартира фактически находилась на уровне 15-го этажа. Люди успели покинуть помещение самостоятельно, однако соседи сообщили спасателям, что внутри остались две кошки. После этого тактику работы пожарных скорректировали.
Первое прибывшее подразделение оперативно поднялось на нужный этаж и подключилось к пожарному крану. Управляющая компания быстро увеличила давление в системе, а параллельно сотрудники МЧС начали прокладывать резервную линию.
Животных нашли в задымленной квартире. Обе кошки были живы, пожар вскоре полностью потушили.
В результате происшествия люди не пострадали. В МЧС отметили, что кошек удалось спасти благодаря слаженным действиям пожарных и неравнодушию жителей.
