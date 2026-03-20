Россиянка засудила выдававших себя за судебных приставов коллекторов
Жительница Московской области пожаловалась на коллекторов, которые представлялись судебными приставами. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.
Женщина обратилась в отдел контрольно-надзорной деятельности после того, как начала получать на телефон сообщения с требованием срочно погасить задолженность. По ее словам, авторы СМС выдавали себя за сотрудников службы судебных приставов и угрожали применением мер принудительного взыскания. В подтверждение она предоставила скриншоты переписки.
В ходе проверки выяснилось, что сообщения отправляли сотрудники кредитной организации, пытавшиеся выдать себя за представителей органов власти. При этом в банке данных исполнительных производств никакой задолженности за заявительницей не числилось.
В ведомстве отметили, что такими действиями кредитор вводил женщину в заблуждение и оказывал на нее психологическое давление. Также установили, что компанию уже ранее привлекали к ответственности за подобные нарушения. По итогам разбирательства юридическое лицо оштрафовали на 80 тысяч рублей.
