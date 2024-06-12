В Германии нашли тело пропавшей девятилетней девочки из Украины

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Правоохранительные органы опознали тело девятилетней украинки, найденное накануне в лесу. Об этом информирует Bild.
Напомним, ребенок пропал без вести 3 июня по дороге в школу. Одной из возможных причин исчезновения девочки является ее встреча с биологическим отцом, которого ранее видели в Чехии.
Тело малышки обнаружили вдали от лесных тропинок, в зарослях непроходимой местности. Согласно данным полиции, девочка стала жертвой преступления. В настоящее время расследуется дело об убийстве.
Уточняется, что по результатам следствия и экспертизы, нет никаких доказательств того, что ребенок стал жертвой сексуального преступления.
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Тело малышки обнаружили вдали от лесных тропинок, в зарослях непроходимой местности. Согласно данным полиции, девочка стала жертвой преступления. В настоящее время расследуется дело об убийстве.
Уточняется, что по результатам следствия и экспертизы, нет никаких доказательств того, что ребенок стал жертвой сексуального преступления.
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Екатерина Коршунова