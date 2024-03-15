В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин

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В Германии полицейские нашли живой пятинедельную дочь убитой 27-летней украинки. Такую информацию приводит Bild.
Напомним, накануне стало известно, что в Германии найдено тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти, а месячная дочь и мать убитой пропали без вести. Украинка проживала в лагере для беженцев. Тело девушки обнаружил случайный прохожий на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти. При этом 51-летняя мать убитой и ее пятинедельная дочка пропали без вести.
При этом мать погибшей девушки является основным свидетелем. Всего над делом работает порядка 60 немецких правоохранителей.
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