Беженцы уезжают из Германии после выдачи банковских карт вместо наличных

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Первые беженцы, получившие банковские карты вместо наличных денег, постепенно уезжают из Германии из-за недовольства этим нововведением.
Газета Bild am Sonntag пишет, что правительство ФРГ обсуждает возможность введения банковских карт для беженцев, но в округе Грайц их уже выдают. На данный момент мигрантам раздали примерно 200 платежных карт, а к концу месяца их получат 740 беженцев. В нескольких регионах данную практику проанализировали и уже консультируются, как создать такую же систему.
При этом в декабре 2023 года 15 беженцев сообщили, что им нужны наличные деньги, а не карта, а потом уехали из Германии. Число депортированных из округа Грайц выросло в разы. Пёланд считает, что платежная карта отделяет зёрна от плевел.
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«Большинство мигрантов принимают перемены и счастливы, что они вообще что-то получают», - говорит руководитель службы по делам беженцев Дагмар Пёланд.
«Тех, кому действительно нужно убежище, не волнует способ оплаты: они тратят пособия на одежду и еду. Но некоторые, особенно молодые люди, тратят пособие для покупки новых мобильных телефонов», - говорит Дагмар Пёланд.Сообщалось, что Нью-Йоркские власти принимают меры по регулированию пребывания в городе мигрантов. Об этом пишет РИА Новости. По информации агентства, в четырех центрах временного пребывания мигрантов с 16 января будет введен комендантский час с 23:00 до 6:00 с целью предотвращения жалоб местных жителей на попрошайничество со стороны нелегалов.
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Мария Фирсова