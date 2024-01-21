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Беженцы уезжают из Германии после выдачи банковских карт вместо наличных

21 января 2024, 09:52
Фото: istockphoto/RadekProcyk

Фото: istockphoto/RadekProcyk

Первые беженцы, получившие банковские карты вместо наличных денег, постепенно уезжают из Германии из-за недовольства этим нововведением.
Газета Bild am Sonntag пишет, что правительство ФРГ обсуждает возможность введения банковских карт для беженцев, но в округе Грайц их уже выдают. На данный момент мигрантам раздали примерно 200 платежных карт, а к концу месяца их получат 740 беженцев. В нескольких регионах данную практику проанализировали и уже консультируются, как создать такую же систему.

«Большинство мигрантов принимают перемены и счастливы, что они вообще что-то получают», - говорит руководитель службы по делам беженцев Дагмар Пёланд.

При этом в декабре 2023 года 15 беженцев сообщили, что им нужны наличные деньги, а не карта, а потом уехали из Германии. Число депортированных из округа Грайц выросло в разы. Пёланд считает, что платежная карта отделяет зёрна от плевел.

«Тех, кому действительно нужно убежище, не волнует способ оплаты: они тратят пособия на одежду и еду. Но некоторые, особенно молодые люди, тратят пособие для покупки новых мобильных телефонов», - говорит Дагмар Пёланд.
Сообщалось, что Нью-Йоркские власти принимают меры по регулированию пребывания в городе мигрантов. Об этом пишет РИА Новости. По информации агентства, в четырех центрах временного пребывания мигрантов с 16 января будет введен комендантский час с 23:00 до 6:00 с целью предотвращения жалоб местных жителей на попрошайничество со стороны нелегалов.

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#германия
#беженцы
#новости
#политика
#общество
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МИД: Моряки, которых удерживают в Мапуту, получают зарплату и сходят на берег
21 января 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Wirestock

Российским морякам, которых удерживают из-за финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, платят зарплату, и они могут сходить на берег.
Об этом рассказали РИА Новости в МИД РФ. На рыболовецком судне Volopas, удерживаемом в Мапуту (столица Мозамбика), находятся пять человек, двое из которых, в их числе капитан судна – россияне. Люди оказались заложниками финансово-имущественного спора, который возник между компанией-судовладельцем и мозамбикской фирмой-агентом.

«Экипажу выплачивается заработная плата, имеется возможность схода на берег для покупки продуктов. Жалобы на здоровье отсутствуют», - говорят в МИД РФ.
Посольство помогло пополнить запас технической воды, а на борту установили газовую плиту. В МИД РФ утверждают, что российские дипломаты постоянно мониторят обстановку на борту и оказывают морякам необходимую поддержку.

«С компетентными органами Мозамбика продолжаются интенсивные консультации с целью урегулирования сложившейся ситуации», - сообщили в МИД РФ.
Также уточняется, что техническое состояние судна Volopas оценивается как удовлетворительное.

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#происшествие
#посольство
#мид рф
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Mysl Polska: Власти Украины обеспокоены популярностью «Слова пацана»
21 января 2024, 07:35

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Власти Украины обеспокоены растущей популярностью в стране российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил журналист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский.
По его словам, киевские власти всячески пытались не допустить распространения сериала на Украине, считая его элементом русской «мягкой силы» на культурном фронте. Однако все призывы и запреты, включая инициированные Министерством культуры Украины, оказались неэффективными — в итоге «Слово пацана» продолжает бить все рекорды популярности не только среди российской аудитории, но также и среди украинцев.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» российского режиссёра Жоры Крыжовникова вышел в минувшем декабре и сразу стал главным культурным событием конца 2023 года в России. Декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Александр Аузан объясняет такую популярность тем, что реакция россиян на сериал оказалась столь сильной из-за того, что в России «люди делятся на своих и чужих, а средством защиты являются сила и культ силы».

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#украина
#польша
#сериал
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«Известия»: Объём выдачи ипотеки в России может упасть на 20 процентов
21 января 2024, 07:07

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Объём выдачи по ипотечным кредитам в России может снизиться в 2024 году примерно на 20% — до 6-6,4 триллионов рублей. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Самым сложным периодом для рынка недвижимости будет первый квартал 2024 года <...> всему рынку необходимо трансформироваться под новые условия ипотечного кредитования и, прежде всего, потенциальным покупателям. И здесь самое большое значение играет психологический фактор выросших ставок», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, формирующийся сейчас отложенный спрос на рынке недвижимости постепенно начнёт реализовываться уже ближе к концу второго квартала и во втором полугодии следует ожидать роста покупательской активности.

Также Хусаинов отметил, что на вторичном рынке в первом полугодии из-за снижающейся покупательской активности будет расти средний уровень скидок, поэтому появятся выгодные варианты для покупки даже при нынешних высоких ставках по ипотечным кредитам.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве Центробанка ограничивать банкам выдачу ипотеки с 1 июля 2024 года. Цель — сократить рост закредитованности россиян. Эксперт фонда «За права заёмщиков» Галактион Кучава инициативу поддержал, отметив, что ипотека – самый распространенный в России вид кредита по данным на третий квартал 2023 года. В беседе с «Радио 1» он объяснил это высоким спросом на льготные кредиты.

Кучава подчеркнул, что при принятии законопроекта пострадают застройщики. Сейчас спрос на рынке недвижимости превышает предложение благодаря льготным кредитам, после введения ограничений спрос может резко сократиться.

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#ипотека
#россия
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Минтруд РФ предложил индексировать пенсии самозанятым
«Ъ»: Минтруд собрался исключить самозанятых пенсионеров из списка работающих граждан
21 января 2024, 06:44

Фото: iStock/AnnaStills

Минтруд РФ разработал законопроект об исключении самозанятых пенсионеров из списка работающих, благодаря чему их пенсии будут индексироваться, и они смогут получать некоторые социальные пособия. Об этом 21 января пишет «Коммерсантъ».
Документ, которым предлагается внести изменения в 29 статью закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», сейчас находится на межведомственном согласовании.

Поправки приравняют самозанятых пенсионеров, уплачивающих взносы, к неработающим. Они также смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. Все эти меры направлены на то, чтобы самозанятым не пришлось выбирать между повышением пенсии и индексацией уже получаемой выплаты.

На конец 2023 года в России было зарегистрировано 9,3 млн самозанятых, совокупный доход которых составил 3,2 трлн рублей. Самозанятые освобождены от обязанности уплачивать страховые взносы, но могут вносить их на добровольной основе.

Ранее юрист Вадим Виноградов заявил в интервью агентству «Прайм», что пенсионеры, трудящиеся в качестве самозанятых, могут лишиться ряда льгот. Он пояснил, что, во-первых, речь идёт об индексации пенсии — так как самозанятые приравниваются к неработающим, их пенсия индексируется в том же объёме в установленные законом сроки, но только в том случае, если самозанятый не платит взносы на соцстрахование и ему не начисляется трудовой стаж.

В противном случае, самозанятый пенсионер приравнивается к работающему, добавил Виноградов. Кроме того, могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов. Для этого лимит доходов должен быть превышен, заключил юрист.

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#пенсионеры
#минтруд
#законопроект
#самозанятые
#индексация
#работа
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«Лгунья. Жена наркомана»: Зеленская вызвала ярость украинцев
21 января 2024, 05:34

Фото: iStock/AnnaStills

Жена президента Украины Елена Зеленская вызвала негатив со стороны граждан после публикации в соцсети Х о том, что демократии всего мира вдохновляются Украиной.
«Не вам, Зеленским, говорить о демократии, вы строите у нас диктатуру», — возмутилась комментатор с ником Nata.

«Главное, чтобы Украина не вдохновляла коммунистов!», — добавил Navigarov.

«Лгунья. Коллаборантка. Жена наркомана. Карма прилетит», — написала IRINA.

«Вы уже с Ермаком и своим мужем столько наделали, что мы будем это разгребать не один десяток лет», — заключил Garry Samvel.

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#украина
#владимир зеленский
#общество
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Замглавы Минобороны Украины Гаврилюк призвал РФ отказаться от ядерного оружия
21 января 2024, 04:52

Фото: iStock/vadimrysev

Россия должна будет отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания конфликта на Украине. Такое заявление сделал замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.
Гаврилюк отмечает, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. По его мнению, по итогам таких переговоров ожидается соглашение между коалицией стран, поддерживающих Украину, и Россией. Подобный документ «должен включать отказ России от ядерного оружия, так как оно представляет угрозу для всего мира».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Украину, что в случае атак на территории России, она будет в праве использовать ядерное оружие для своей защиты. Он пояснил, что РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.

По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства.

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#ядерное оружие
#россия
#украина
#переговоры
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Эксперт Шутов развеял миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона
Эксперт Шутов: «Неродные» зарядки безопасны для смартфонов
21 января 2024, 04:27

Фото: iStock/yunava1

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов развеял миф об опасности использования «неродной» зарядки от смартфона. Об этом пишет «Прайм».
По словам эксперта, в большинстве случаев любая подходящая зарядка безопасна для смартфона. Он пояснил, что телефон не может из-за более мощного устройства получить «лишний» заряд, и, как правило, берёт столько, сколько предусмотрено производителем.

В случаях же, когда адаптер слабее, проблем тоже не возникнет — разве что потребуется больше времени для полной зарядки смартфона.

Однако исключением являются дешёвые зарядные устройства и те, у которых нет сертификатов соответствия.

«Возможны проблемы с передачей данных и риск пожаров из-за низкокачественной сборки», — предупредил Шутов.

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#телефон
#эксперт
#смартфон
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В Ромнах на Украине подрались глава военной администрации Ващенко и мэр Стогний
21 января 2024, 01:08

Фото: iStock/Artem Kniaz

На Украине в городе Ромны произошла драка между мэром города Олегом Стогним и главой военной администрации Денисом Ващенко. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на социальные сети.
По информации издания, Стогний и Ващенко подрались возле мемориала погибшим военным, который родственники просили перенести. Мэр на повышенных тонах заявил, что сделать это невозможно.

Спустя некоторое время к главе Ромен подошёл Ващенко, который схватил его за руку и потребовал прекратить «орать на людей». После этого между мужчинами завязалась драка.

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#драка
#украина
#мэр
#всу
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Собянин рассказал, что в Москве строят сразу 11 станций Троицкой линии метро
20 января 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В Москве ведется строительство 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Об этом в своём личном Telegram-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, все эти станции сейчас находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки.
В целом будущая радиальная ветка, окончание строительства которой планируется в 2028 году, будет состоять из 17 станций и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Ожидается, что новая линия разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки московской подземки и сократит интенсивность движения машин на прилегающих улицах, а также улучшит транспортную доступность для более чем 1,5 миллиона человек, проживающих в этом районе (из них 850 тыс. — в пешей доступности).

Первое время поезда будет обслуживать действующее электродепо БКЛ и строящееся сейчас на Сокольнической линии «Столбово». А в будущем для обслуживания новой ветки планируется построить депо «Троицкое» («Летово»).

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#сергей собянин
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#москва
#станции
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