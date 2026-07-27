В Германии украли памятник Пушкину

27 июля 2026, 22:17

Die Zeit: в Германии вручат €1000 за данные о краже памятника Пушкину

Фото: istockphoto/Radist

Власти немецкого города Хемер объявили вознаграждение в размере 1000 евро за любые сведения, которые помогут найти бронзовую статую Александра Пушкина. Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на правоохранительные органы.