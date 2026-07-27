В Германии украли памятник Пушкину
Власти немецкого города Хемер объявили вознаграждение в размере 1000 евро за любые сведения, которые помогут найти бронзовую статую Александра Пушкина. Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в конце июня: памятник русскому поэту исчез с постамента, на месте преступления не осталось никаких следов, кроме основания скульптуры. Полиция ведет розыск свидетелей и обращается ко всем, кто заметил подозрительных людей или транспортные средства в районе происшествия, с просьбой связаться с полицией. На текущий момент у следствия нет конкретных зацепок ни о местонахождении статуи, ни о вероятных злоумышленниках.
Российская дипломатия дала резкую оценку произошедшему. В посольстве РФ в ФРГ назвали кражу возмутительным актом вандализма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала инцидент с распространением в Европе человеконенавистнической идеологии. По ее мнению, практика «культуры отмены» напрямую ведет к бескультурью и питает враждебность. Дипломат подчеркнула, что это преступление вписывается в более широкую тревожную тенденцию уничтожения памятников и культурного наследия.
Монумент подарил Хемеру российский город-побратим Щелково, и его торжественно открыли 24 сентября 1994 года. Автором полутораметровой бронзовой фигуры выступил скульптор Григорий Потоцкий. На протяжении почти 30 лет памятник служил символом дружбы и культурных связей между народами России и Германии.
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