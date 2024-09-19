В Одессе снесут памятник Пушкину: подписано распоряжение

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Власти Одессы приняли решение о сносе памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который был установлен в центре города.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил подписание соответствующего распоряжения.
Примечательно, что еще в августе мэр Одессы Геннадий Труханов выступал против сноса, аргументируя это тем, что памятник является важной частью культурного наследия города. Он также напомнил, что монумент был установлен на средства самих горожан.
Процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, на Украине активизировался с 2015 года после принятия закона о декоммунизации. Однако в последние годы усилия властей сосредоточены не только на советской эпохе, но и на борьбе с символами, связанными с Россией.
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«Подписано распоряжение о его сносе, и мы его будем сносить», – заявил Кипер в интервью для YouTube-канала «Сила городов».
Примечательно, что еще в августе мэр Одессы Геннадий Труханов выступал против сноса, аргументируя это тем, что памятник является важной частью культурного наследия города. Он также напомнил, что монумент был установлен на средства самих горожан.
Процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, на Украине активизировался с 2015 года после принятия закона о декоммунизации. Однако в последние годы усилия властей сосредоточены не только на советской эпохе, но и на борьбе с символами, связанными с Россией.
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Елена Перлова