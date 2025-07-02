В Петербурге отреставрируют памятник Пушкину на площади Искусств
В Санкт-Петербурге отреставрируют памятник Александру Пушкину на площади Искусств. Об этом рассказала заместитель директора по капитальному ремонту и реставрации Государственного музея городской скульптуры Алла Иванова.
На сегодняшний день специалисты обследуют памятник и готовят проектную документацию.
«После технического обследования памятника будет определен план работ. Однако уже можно сказать, что работы будут производиться как на скульптуре, так и на постаменте», — рассказала Алла Иванова «Петербургскому дневнику».
Также планируется отреставрировать Цусимский обелиск в Никольском саду и бронзовый бюст Н. К. Крупской.
Скульптуры очистят от загрязнений, восполнят мелкие и крупные сколы и трещины, восстановят защитную патину в местах утрат, а также проведут другие необходимые работы.
Реставрацию объектов должны завершить до конца текущего года.
Тем временем в Кемерове начали готовиться к ремонту теплотрассы на улице Мичурина. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дмитрия Анисимова.
Отмечается, что главная сложность заключается в деревьях, которые растут прямо над трубами. Тем не менее коммуникации уже старые и требуют срочного ремонта.
«Подрядчик заранее разметил территорию и продумал схему работ. Молодые растения, которые мешают прокладке новых труб, аккуратно пересадят в другое место. Взрослые яблони постараются сохранить», — говорится в статье.
Местные власти отметили важность сбережения городской среды при ремонте теплотрассы.