В Петербурге отреставрируют памятник Пушкину на площади Искусств

02 июля 2025, 12:43

Фото: iStock/Radist

В Санкт-Петербурге отреставрируют памятник Александру Пушкину на площади Искусств. Об этом рассказала заместитель директора по капитальному ремонту и реставрации Государственного музея городской скульптуры Алла Иванова.





На сегодняшний день специалисты обследуют памятник и готовят проектную документацию.





«После технического обследования памятника будет определен план работ. Однако уже можно сказать, что работы будут производиться как на скульптуре, так и на постаменте», — рассказала Алла Иванова «Петербургскому дневнику».

«Подрядчик заранее разметил территорию и продумал схему работ. Молодые растения, которые мешают прокладке новых труб, аккуратно пересадят в другое место. Взрослые яблони постараются сохранить», — говорится в статье.