В Германии задержали мужчину, угрожавшего убить певицу Тейлор Свифт

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Сотрудники немецких правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал в социальных сетях американской певице Тейлор Свифт убийством, когда тот пытался пройти на ее концерт в Гельзенкирхене. Об этом пишет издание Bild.
Отмечается, что речь идет о 34-летнем гражданине США, который приехал на концерт певицы в немецком Гельзенкирхене из штата Небраска. Согласно данным правоохранителей, в соцсетях мужчина угрожал Свифт и ее молодому человеку Тревису Келсу убийством.
Когда мужчина попытался зайти по билету на концерт знаменитости, его задержали. Злоумышленник будет содержаться под стражей до 20 июля включительно.
Ранее сообщалось, что концерт певицы Тейлор Свифт, состоявшийся 9 июля, вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе.
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Когда мужчина попытался зайти по билету на концерт знаменитости, его задержали. Злоумышленник будет содержаться под стражей до 20 июля включительно.
Ранее сообщалось, что концерт певицы Тейлор Свифт, состоявшийся 9 июля, вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе.
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Екатерина Коршунова