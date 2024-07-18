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В Германии задержали мужчину, угрожавшего убить певицу Тейлор Свифт

Bild: полиция Германии задержали сталкера, угрожавшего убить Тейлор Свифт
18 июля 2024, 19:39
Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Сотрудники немецких правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал в социальных сетях американской певице Тейлор Свифт убийством, когда тот пытался пройти на ее концерт в Гельзенкирхене. Об этом пишет издание Bild.
Отмечается, что речь идет о 34-летнем гражданине США, который приехал на концерт певицы в немецком Гельзенкирхене из штата Небраска. Согласно данным правоохранителей, в соцсетях мужчина угрожал Свифт и ее молодому человеку Тревису Келсу убийством.

Когда мужчина попытался зайти по билету на концерт знаменитости, его задержали. Злоумышленник будет содержаться под стражей до 20 июля включительно.



Ранее сообщалось, что концерт певицы Тейлор Свифт, состоявшийся 9 июля, вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе.

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Росавиация: признаков пожара на борту экстренно севшего в Красноярске Boeing нет
18 июля 2024, 20:34

Фото: istockphoto/Marcus Millo

Признаков пожара или задымления не зафиксировали на борту Boeing, который летел из Дели в Сан-Франциско, но экстренно сел в аэропорту Красноярска. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщают РИА Новости. В МЧС заявили, что в самолете сработала сигнализация в багажном отсеке.
Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Службы воздушной гавани ожидали борт в полной готовности. Причины запроса посадки сначала оставались неизвестными.

До этого военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса. аварийная посадка прошла без происшествий.

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#сша
#аварии
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В Мариуполе чеченец припарковал Lexus на пляже и устроил драку с отдыхающими
18 июля 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Besides the Obvious

В Мариуполе чеченец с семьей заехал на Lexus на пляж, припарковав внедорожник прямо на песке, а после устроил драку с отдыхающими. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Донбассе.
Судя по кадрам опубликованного видео, иномарку оставили в нескольких метрах от воды, чем возмутились местные жители, начав требовать убрать машину и поставить ее «как все люди», чтобы не мешать детям.

Издание заявляет, что во время скандала владелец внедорожника набросился на отдыхающих с кулаками. В публикации также указывается, что некоторые узнали в чеченце учредителя стройфирмы из Грозного.

На ситуацию также отреагировал командир «Ахмата» Апти Алаудинов, осудив действия чеченца. Он также выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и испытал неудобства.


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#метро
#видео
#жители
#мигранты
#люди
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В Липецке застрелили ремонтника, готовившего теплотрассу к зиме
В Липецке в живот застрелили ремонтника, который готовил теплотрассу к зиме
18 июля 2024, 20:02

Фото: istockphoto/blinow61

Ремонтника прямо во время работы убили выстрелом в живот в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следкома. Известно, что убитый занимался подготовкой теплотрассы к зимнему периоду. Все случилось 16 июля на улице Индустриальная.
«Установлено, что выстрел в потерпевшего произведен из пневматического оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 43-летний горожанин. При обыске его загородного дома правоохранители обнаружили оружие, из которого, по предварительной информации, убили рабочего.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования близким и родственникам убитого, а также уверенность, что виновник произошедшего получит заслуженное наказание.

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#россия
#липецкая область
#убийство
#криминал
#новости
#полиция
#следственный комитет
#уголовное дело
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В Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы Матвееву
18 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/globalmoments

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале сообщил о нападении на него мигрантов в Самаре.
Матвеев поделился, что пострадал от действий мигрантов, которые задирали прохожих. По словам депутата, он заметил троих приезжих, которые избивали людей палкой, после чего попросил водителя остановить машину.

Парламентарий добавил, что пытался разнять драку между мигрантами и местными жителями, однако в результате сам получил травму головы. Матвеев подчеркнул, что одного из мигрантов удалось задержать и показал его на камеру. Сам преступник заявил, что никого не трогал.

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#мигранты
#драка
#депутат
#госдума
#травма
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Школьница из Омской области задолжала налоговой более 700 тысяч рублей
Baza: Школьница из Омской области задолжала налоговой более 700 тысяч рублей
18 июля 2024, 18:34

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Более 700 тысяч рублей должна приставам восьмилетняя школьница из Омской области. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на письмо Минцифры, адресованное ФССП. Министерство проверило «Госуслуги», не найдя там никаких ошибок.
Лицевой счет ребенка указан правильно, поэтому ошиблись именно приставы. Одна из причин — путаница в страховом номере. К слову, долг, выставленный ребенку, уже отменили, однако это не исправило положения, поскольку есть начисления долги от других управлений ФССП.

Долги увидела мать девочки. Введя СНИЛС на портале госуслуг, она увидела задолженность практически в миллион рублей. Причем оформлены долги были на разных людей, с разными фамилиями, в разных регионах России.

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#фссп
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#новости
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В парижском метро спецназ разыскивает человека с поясом смертника
Actu17: в метро Парижа ищут человека, предположительно, с поясом смертника
18 июля 2024, 18:01

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Полицейские и спецназ ищут в парижском метро человека, предположительно, с поясом смертника. Об этом информирует портал Actu17.
Согласно информации источника портала в силовых структурах, его заметили в одном из вагонов на станции Насьон на востоке города. Уточняется, что к станции метро подъехали бронированные машины французского спецназа.

Все пассажиры эвакуированы. На данный момент отсутствуют доказательства, которые могли бы подтвердить, что подозреваемый имел оружие или взрывчатку.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#машины
#париж
#франция
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Mash: Игоря Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков под Кировом
18 июля 2024, 17:56

Фото: «Радио 1»

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного к 4 годам лишения свободы за экстремизм, этапировали в колонию. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская в своем тг-канале. По данным Mash, Стрелкова отправили в ИК-5 в Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур.
«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию», - написала жена бывшего министра обороны ДНР.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм. Свою вину он не признал. Задержали бывшего министра обороны ДНР 21 июля 2023 года, в тот же день он был помещён под стражу. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

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#суд
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#министр
#днр
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Суд запретил матери бойца СВО получать «гробовые» выплаты в Тюменской области
18 июля 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Выплаты за погибшего на спецоперации сына запретили получать его матери по решению суда. Об этом говорится на официальном сайте объединенной пресс-службы региональной судебной системы. Уточняется, что мать часто пила и не занималась воспитанием своего ребенка.
«Членам семьи погибшего военнослужащего в связи с его гибелью предусмотрены выплаты. Биологическая мать тоже собиралась обратиться за выплатами», — говорится в публикации.

Контрактник погиб, выполняя боевые задачи 14 февраля этого года. У него остались двое детей. Матери бойца запретили получать любые выплаты. Все средства передадут жене военного.

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#суд
#сво
#семья
#дети
#новости
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Подмосковные ветеринары спасают кота Моржа, получившего более 20 пуль от хулиганов
Подмосковные ветеринары спасают кота, получившего более 20 пуль от хулиганов
18 июля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Специалисты Пушкинской ветеринарной станции борются за жизнь кота по кличке Морж, ставшего жертвой хулиганов. Они обстреляли его из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Животное получило 21 пулю в поясницу, таз и шею. Спасая жизнь Моржу, ветеринары провели операцию по удалению пуль и санации раны. Для скорейшего выздоровления кота назначена антибиотикотерапия и местные обработки», — рассказали в министерстве.
Там напомнили, что столкнувшиеся с жестоким обращением с животными могут позвонить на горячую линию по телефону 8 (800) 600-70-82 и сообщить о случившемся.

«За жестокое обращение с животными предусмотрены наказания, в том числе штрафы до 80 тысяч рублей или тюремное заключение. Если преступление совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии несовершеннолетних, с использованием садистских методов или с публичной демонстрацией, размер штрафа составит от 100 до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Также возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, заключили в ведомстве.

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#подмосковье
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