Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон родила дочь от американского певца

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Бывшая возлюбленная российского певца Егора Крида Диана Мелисон родила девочку от американского исполнителя Моргана Пэрриотта. Об этом пишет Starhit со ссылкой на соцсети девушки.
В социальных сетях модель опубликовала фотографии, на которых муж держит крохотную дочку. Отмечается, что девушка некоторое время скрывала от фанатов факт рождения ребенка.
Родители разговаривают с девочкой сразу на двух языках: Диана обращается к ней на русском, а ее муж на английском. Девочке дали имя Луна Франсис.
Большинство фанатов в комментариях утверждает, что малышка больше похожа на отца.
Напомним, Диана Мелисон вышла замуж за американского певца Моргана Пэрриотта, более известного как Call Me Karizma, в конце 2022 года. Свадьба проходила в Москве.
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Родители разговаривают с девочкой сразу на двух языках: Диана обращается к ней на русском, а ее муж на английском. Девочке дали имя Луна Франсис.
Большинство фанатов в комментариях утверждает, что малышка больше похожа на отца.
Напомним, Диана Мелисон вышла замуж за американского певца Моргана Пэрриотта, более известного как Call Me Karizma, в конце 2022 года. Свадьба проходила в Москве.
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Екатерина Коршунова