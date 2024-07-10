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Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон родила дочь от американского певца

10 июля 2024, 10:33
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшая возлюбленная российского певца Егора Крида Диана Мелисон родила девочку от американского исполнителя Моргана Пэрриотта. Об этом пишет Starhit со ссылкой на соцсети девушки.
В социальных сетях модель опубликовала фотографии, на которых муж держит крохотную дочку. Отмечается, что девушка некоторое время скрывала от фанатов факт рождения ребенка.

Родители разговаривают с девочкой сразу на двух языках: Диана обращается к ней на русском, а ее муж на английском. Девочке дали имя Луна Франсис.



Большинство фанатов в комментариях утверждает, что малышка больше похожа на отца.

Напомним, Диана Мелисон вышла замуж за американского певца Моргана Пэрриотта, более известного как Call Me Karizma, в конце 2022 года. Свадьба проходила в Москве.

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