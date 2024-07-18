Жена Джигана должна налоговой несколько миллионов рублей

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Модель и блогер Оксана Самойлова должна Федеральной налоговой службе 3,82 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что по сравнению с прошлым годом, долг жены рэпера Джигана сократился на 46,5 млн. В мае 2023 года знаменитость была должна налоговой более 50 млн рублей.
Причина финансовых трудностей заключается в неуспешном бизнесе Самойловой. Большинство ее компаний, среди которых ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшел», не приносят никакой прибыли.
Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Причина финансовых трудностей заключается в неуспешном бизнесе Самойловой. Большинство ее компаний, среди которых ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшел», не приносят никакой прибыли.
Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова