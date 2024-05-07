В Германии задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянок в Турции

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В Германии задержали Андрея Куслевича, подозреваемого в двойном убийстве в турецком Бодруме. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в ноябре прошлого года в сельской местности пригорода турецкого Бодрума были обнаружены тела двух девушек, завёрнутые в ткань. Выяснилось, что убитыми были россиянки: 42-летняя Ирина и её 15-летняя дочь Даяна. Убийство было совершено из огнестрельного оружия.
Тогда полиция начала подозревать бывшего мужа Ирины – гражданина Литвы Андрея Куслевича, который сразу же после убийство бежал через Францию вместе с их совместным сыном. Неизвестно, где сейчас находится ребёнок.
Отметим, что в 2017 году Куслевич работал телохранителем у олигарха в Монако. В какой-то момент он вскрыл его сейф и украл драгоценности. Вора поймали в московском аэропорту, однако ему удалось сбежать из автозака по дороге из Бабушкинского суда Москвы в СИЗО.
Тогда ему грозило до четырёх лет лишения свободы. Мужчину объявили в розыск по статье о побеге из-под ареста.
Следственный комитет России возбудил в отношении Куслевича уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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Тогда полиция начала подозревать бывшего мужа Ирины – гражданина Литвы Андрея Куслевича, который сразу же после убийство бежал через Францию вместе с их совместным сыном. Неизвестно, где сейчас находится ребёнок.
Отметим, что в 2017 году Куслевич работал телохранителем у олигарха в Монако. В какой-то момент он вскрыл его сейф и украл драгоценности. Вора поймали в московском аэропорту, однако ему удалось сбежать из автозака по дороге из Бабушкинского суда Москвы в СИЗО.
Тогда ему грозило до четырёх лет лишения свободы. Мужчину объявили в розыск по статье о побеге из-под ареста.
Следственный комитет России возбудил в отношении Куслевича уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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Анастасия Чинкова