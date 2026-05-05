В Санкт-Петербурге катер с людьми влетел в опору моста
В Санкт-Петербурге на канале Грибоедова катер с людьми врезался в опору моста. Об этом информирует телеканал «78».
Сообщается, что инцидент произошёл 5 мая около 07:00 мск рядом с храмом Спаса на Крови. Предварительно, в результате аварии есть пострадавшие.
Очевидцы рассказали, что катер двигался по каналу, после чего внезапно изменил скорость и столкнулся с конструкцией моста. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Медии помогают людям, которые пострадали в ЧП. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Липецке, где на пенсионера упала металлическая балка со светофорами.
