В Санкт-Петербурге катер с людьми влетел в опору моста

Фото: Istock/Serjio74

В Санкт-Петербурге на канале Грибоедова катер с людьми врезался в опору моста. Об этом информирует телеканал «78».



Сообщается, что инцидент произошёл 5 мая около 07:00 мск рядом с храмом Спаса на Крови. Предварительно, в результате аварии есть пострадавшие.

Очевидцы рассказали, что катер двигался по каналу, после чего внезапно изменил скорость и столкнулся с конструкцией моста. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Медии помогают людям, которые пострадали в ЧП. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Липецке, где на пенсионера упала металлическая балка со светофорами.

Ольга Щелокова

