В городе Майский в Кабардино-Балкарии горит центральный рынок

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В городе Майский в Республике Кабардино-Балкария на территории местного рынка бушует сильный пожар. Огонь распространился на территории более двух тысяч квадратных метров.
Согласно данным МЧС, работники рынка, приезжие продавцы и немногочисленные в утреннее время покупатели были своевременно эвакуированы. Информация о пострадавших от огня и дыма в настоящее время уточняется, равно как и масштабы ущерба. В причинах возникновения пожара предстоит разобраться специалистам и правоохранителям.
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Александр Бойцов