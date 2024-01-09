В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире

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Неизвестные в масках и с холодным оружием проникли в студию телеканала TC в Гуаякиле, Эквадор. Это произошло во время продолжающихся беспорядков, связанных с перестройкой тюрем в стране. Кадры этого инцидента были опубликованы на телеканале Canal 7.
«Лица, вооруженные и скрытые капюшонами, проникли в офис ТС в Гуаякиле», — сообщили в блоге телеканала, прикрепив видеозапись происшествия.
После серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды в стране, президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней, чтобы привлечь вооруженные силы для восстановления контроля над системой исправительных учреждений.
Эти действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны. Ночью вторника преступники начали поджигать автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы взрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора также сообщила о похищении семерых сотрудников полиции в Кито и Мачале за менее чем сутки.
Власти столицы Эквадора, Кито, ужесточили меры безопасности после вспыхнувших беспорядков и призвали правительство использовать армию для защиты стратегических объектов.
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После серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды в стране, президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней, чтобы привлечь вооруженные силы для восстановления контроля над системой исправительных учреждений.
Власти столицы Эквадора, Кито, ужесточили меры безопасности после вспыхнувших беспорядков и призвали правительство использовать армию для защиты стратегических объектов.
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Артем Кузьмин