Подмосковные врачи рассказали, какие сладости лучше дарить детям на Новый год

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Педиатры НИКИ детства раскрыли секрет безопасного сладкого подарка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи НИКИ детства отметили, что новогодний сладкий подарок для ребенка можно сделать безвредным и даже полезным.
Кроме этого, в подарок можно положить имбирные пряники, вафли,фрукты, орехи и цукаты.Стоит отметить, что детский новогодний подарок не может обойтись без шоколада, но не стоит добавлять его туда слишком много. Достаточно будет положить одну плитку или 3-4 конфеты.
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«В детский подарок лучше положить желейные конфеты, их главный компонент – желатин. Он считается диетическим, как и мармелад в натуральном виде и пользы в таких сладостях больше.<…> Также в качестве сладкого подарка можно выбрать зефир или пастилу. При этом важно, чтобы они были изготовлены на основе натурального яблочного пюре и не содержали сахар. <…>», - отметила главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
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Мира Полтева